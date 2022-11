Simonas Gentvilas COP27: Lietuva galėtų būti žaliojo vandenilio vartais į Europą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas dalyvauja Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP27) pasaulio vadovų susitikime Egipte. Antradienį ministras dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje žaliojo vandenilio tematikai („Investing in the Future of Energy: Green Hydrogen“), kurioje Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vardu pristatė Lietuvos poziciją, rašoma pranešime spaudai.