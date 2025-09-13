Šilutėje pareigūnai vyko į iškvietimą dėl smurto, bet nukentėjo ir patys – neblaivus vyras spyrė policininkui

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 13 d., apie 1.50 val., Šilutėje, Liepų gatvėje esančiame bute, policijos pareigūnai atvyko į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Atvykus, neblaivus (2,25 prom.) vyras, gimęs 2002 m., spyrė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliui (gimusiam 2002 m.).
Pareigūnas dėl kojos sumušimo, suteikus medikų pagalbą vietoje, tęsė tarnybą.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
