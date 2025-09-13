Kalendorius
Šilutėje pareigūnai vyko į iškvietimą dėl smurto, bet nukentėjo ir patys – neblaivus vyras spyrė policininkui

2025-09-13 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 09:21

Šilutėje pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, neblaivus vyras spyrė policijos patruliui.

Policija BNS Foto

Šilutėje pareigūnams atvykus į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, neblaivus vyras spyrė policijos patruliui.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 13 d., apie 1.50 val., Šilutėje, Liepų gatvėje esančiame bute, policijos pareigūnai atvyko į iškvietimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Atvykus, neblaivus (2,25 prom.) vyras, gimęs 2002 m., spyrė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliui (gimusiam 2002 m.).

Pareigūnas dėl kojos sumušimo, suteikus medikų pagalbą vietoje, tęsė tarnybą.

Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

