Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiemet Vilniuje sutvarkyta per 70 kultūros paveldo objektų

2025-08-26 19:06 / šaltinis: BNS
2025-08-26 19:06

Per šiuos metus Vilniuje sutvarkyti 73 kultūros paveldo objektai, antradienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

Vilniaus miestas (nuotr. pranešimo spaudai)

Per šiuos metus Vilniuje sutvarkyti 73 kultūros paveldo objektai, antradienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

REKLAMA
0

Anot jos, iš viso pagal 2024-aisiais pateiktus prašymus tvarkomi 125 objektai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 8 mln. eurų.

„Ši programa padeda ne tik išsaugoti vertingus pastatus, bet ir daro miestą patrauklesnį jo gyventojams bei svečiams. Darbai vyksta užtikrintai, o susidomėjimas programa nemažėja. Ją tęsime ir kitąmet“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įgyvendinant Vilniaus paveldotvarkos programą tvarkomi įvairūs saugomi objektai – nuo istorinės architektūros fasadų, stogų, langų, durų, balkonų atkūrimo ar restauravimo iki avarinės būklės daugiabučių namų tvarkybos.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak savivaldybės, iki šių metų liepos 31 dienos gauta šimtas naujų paraiškų, daugiausia dėl fasaduose esančių medžio ir kitų medžiagų gaminių tvarkymo bei atkūrimo.

REKLAMA

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31-osios.

Paveldotvarkos programa – tęstinė priemonė, padedanti istoriškai vertingų pastatų savininkams ir valdytojams sutvarkyti pastatų išorę, savivaldybei kompensuojant iki 80 proc. išlaidų.

Programą įgyvendina viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų