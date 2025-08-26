Šiemet Vilniuje sutvarkyta per 70 kultūros paveldo objektų

Anot jos, iš viso pagal 2024-aisiais pateiktus prašymus tvarkomi 125 objektai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 8 mln. eurų.
„Ši programa padeda ne tik išsaugoti vertingus pastatus, bet ir daro miestą patrauklesnį jo gyventojams bei svečiams. Darbai vyksta užtikrintai, o susidomėjimas programa nemažėja. Ją tęsime ir kitąmet“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Įgyvendinant Vilniaus paveldotvarkos programą tvarkomi įvairūs saugomi objektai – nuo istorinės architektūros fasadų, stogų, langų, durų, balkonų atkūrimo ar restauravimo iki avarinės būklės daugiabučių namų tvarkybos.
Pasak savivaldybės, iki šių metų liepos 31 dienos gauta šimtas naujų paraiškų, daugiausia dėl fasaduose esančių medžio ir kitų medžiagų gaminių tvarkymo bei atkūrimo.
Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 31-osios.
Paveldotvarkos programa – tęstinė priemonė, padedanti istoriškai vertingų pastatų savininkams ir valdytojams sutvarkyti pastatų išorę, savivaldybei kompensuojant iki 80 proc. išlaidų.
Programą įgyvendina viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.
