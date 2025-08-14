Šiemet Baltarusijos pasienyje apgręžtų migrantų skaičius perkopė tūkstantį

Skaičiuojama, kad šiemet pasieniečiai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims. Pernai toks neįleistų migrantų skaičius fiksuotas per visus metus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Su neteisėta migracija toliau susiduria Latvija ir Lenkija.
Trečiadienį Baltarusijos pasienyje Latvijos pasieniečiai apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienio pareigūnai antradienį apgręžė 190 migrantų.
