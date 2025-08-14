Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiemet Baltarusijos pasienyje apgręžtų migrantų skaičius perkopė tūkstantį

2025-08-14 09:43 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 09:43

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė šešis sieną bandžiusius kirsti neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Skaičiuojama, kad šiemet pasieniečiai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims. Pernai toks neįleistų migrantų skaičius fiksuotas per visus metus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.

Su neteisėta migracija toliau susiduria Latvija ir Lenkija.

Trečiadienį Baltarusijos pasienyje Latvijos pasieniečiai apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienio pareigūnai antradienį apgręžė 190 migrantų. 

