TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: neteisėtų migrantų nefiksuota ketvirtą parą

2025-08-11 07:28 / šaltinis: BNS
2025-08-11 07:28

Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

1

Migrantų sekmadienį neapgręžė ir Latvijos pasieniečiai, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 187 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

