VSAT: neteisėtų migrantų nefiksuota ketvirtą parą

Migrantų sekmadienį neapgręžė ir Latvijos pasieniečiai, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 187 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!