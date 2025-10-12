Šiauliuose kariai pratybų metu patruliavo gatvėse, vykdė asmenų ir transporto priemonių patikrinimus

Pratybų metu kariai treniravosi kaip vykdyti užduotis urbanistinėje aplinkoje: patruliavo gatvėse, vykdė asmenų ir transporto priemonių patikrinimus, koordinavo karinio transporto judėjimą ir įrengė kontrmobilumo priemones.
Nakties metu buvo įvesta mokomoji komendanto valanda, kurios metu kartu su Lietuvos policijos pareigūnais treniruotasi reaguoti į neramumus. Pratybose taip pat dalyvavo Lietuvos kariuomenės Karo policijos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariai, Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai ir Respublikinės Šiaulių ligoninės medikai.
Kariuomenės komendantinių vienetų rengimui skirtose pratybose iš viso dalyvavo per 600 karių, pareigūnų, civilinių ir valstybės institucijų atstovų.
„Perkūno bastionas 2025“ išsiskyrė tuo, kad jose dalyvavo dešimties dienų mokymus baigę komendantinių vienetų kariai, o jų vadų funkciją atliko kartotiniams mokymams pašaukti aktyviojo rezervo kariai.
Vykusios pratybos yra dalis rugsėjo – spalio mėnesiais Lietuvoje vykstančių intensyvių karinių pratybų, kuriose iš viso dalyvauja apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!