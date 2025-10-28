Šiauliuose apgadintas automobilis: žala siekia 10 tūkst. eurų

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 22 dieną 23 val. Vilniaus gatvėje, daugiabučio namo kieme, nenustatytas asmuo tyčia apgadino moters (gim. 1992 m.) automobilį „BMW 730“.
Apgadintas automobilio gaubtas, grotelės, žibintai, stiklai, durelės. Turtinė žala – 10 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!