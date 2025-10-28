Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Kriminalai

Šiauliuose apgadintas automobilis: žala siekia 10 tūkst. eurų

2025-10-28 10:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 10:46

Šiauliuose daugiabučio namo kieme apgadintas automobilis, pranešė policija.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Šiauliuose daugiabučio namo kieme apgadintas automobilis, pranešė policija.

0

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 22 dieną 23 val. Vilniaus gatvėje, daugiabučio namo kieme, nenustatytas asmuo tyčia apgadino moters (gim. 1992 m.) automobilį „BMW 730“.

Apgadintas automobilio gaubtas, grotelės, žibintai, stiklai, durelės. Turtinė žala – 10 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. 

