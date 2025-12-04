Siaubas Kaune: bute rastas jaunos merginos kūnas su smurto žymėmis

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie negyvą merginą gautas 13 valandą. Pirminės apžiūros metu pastebėtos smurto žymės, tačiau dar laukiama, ką pasakys teismo medicinos ekspertai.
Kūnas rastas bute, kuris iki šiol policijai nebuvo žinomas, iškvietimų šiuo adresu per pastaruosius metus nebuvo.
Pareigūnų duomenimis, 2003 metais gimusi mergina nebuvo šio buto gyventoja. Apie negyvą merginą policijai pranešė kaimynė.
Kauno policija pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
