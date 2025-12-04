 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubas Kaune: bute rastas jaunos merginos kūnas su smurto žymėmis

2025-12-04 15:19 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-04 15:19

Bute Kaune, V. Krevės prospekte, ketvirtadienio popietę rasta negyva mergina su smurto žymėmis.

Įvykio vietoje Kaune – Krėvės prospekte (nuotr. Vaidos Girčės)
7

Bute Kaune, V. Krevės prospekte, ketvirtadienio popietę rasta negyva mergina su smurto žymėmis.

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie negyvą merginą gautas 13 valandą. Pirminės apžiūros metu pastebėtos smurto žymės, tačiau dar laukiama, ką pasakys teismo medicinos ekspertai.

Įvykio vietoje Kaune – Krėvės prospekte
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įvykio vietoje Kaune – Krėvės prospekte

Kūnas rastas bute, kuris iki šiol policijai nebuvo žinomas, iškvietimų šiuo adresu per pastaruosius metus nebuvo.

Pareigūnų duomenimis, 2003 metais gimusi mergina nebuvo šio buto gyventoja. Apie negyvą merginą policijai pranešė kaimynė.

Kauno policija pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
2025-12-04 15:30
Galvok ką kalbi, šūdo gabale!
Atsakyti
Vat teip
Vat teip
2025-12-04 15:46
Policijai nusiųstas tavo komentaras. Lauk svečių, laido riteri
Atsakyti
na va
na va
2025-12-04 16:04
ir sektantas bronius butinai turi savo trigrasi ikisti. Kokioj busenoj tave pati tavo prasigere tevai zvimbianciom galvom padirbo aisku is tavo idiotisku komentaru. Taip kad tykiai sedek ir poterius kalbek cia kitu nemokes gyventi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
