„Ši istorija yra keista“ – po tragedijos Pabradėje kelia klausimus, o ekspertas perspėja visus

Pabradėje intensyviai tęsiantis ketvirtojo dingusio amerikiečių kario paieškoms, aktyviai apie įvykius Lietuvoje pranešinėja ir užsienio žiniasklaida.

Tiesa, užsienio žiniasklaidos priemonės taip pat atkreipia dėmesį, jog tragiškas įvykis, kurio metu buvo patvirtina, jog trys amerikiečių kariai žuvo, o vienas šiuo metu yra laikomas dingusiu, įvyko visai netoli pasienio su Baltarusija.

„Kareivių transporto priemonė buvo rasta panirusi pelkėje netoli sienos su Baltarusija anksti ryte, kovo 26 dieną“, – taip rašo Jungtinės Karalystės visuomeninis transliuotojas BBC.

„Dingę kareiviai, priklausantys 1-ajai brigadai, 3-iajai pėstininkų divizijai, treniravosi netoli Pabradės – miesto rytų Lietuvoje, šalia sienos su Baltarusija, kuri yra artima Rusijos sąjungininkė ir tvirta jos karo Ukrainoje rėmėja“, – pranešant apie trijų amerikiečių karių žūtį priminė „The New York Times“.

Tiesa, žinios, jog Pabradės poligonas yra visai netoli pasienio su Baltarusija taip pat sukūrė erdvę ir įvairioms spekuliacijoms socialiniuose tinkluose tiek tarp užsieniečių, tiek tarp lietuvių.

Štai po vienu iš užsienio naujienų portalo žinių apie įvykius Pabradės poligone vienas komentatorius rašo taip:

„Jei Rusija ar Baltarusija nužudė šiuos karius, JAV armija niekada nepasakys tiesos, nes jie nenori eskaluoti situacijos“, – teigia komentatorius po „The Independant“ straipsniu.

Panašių komentarų galima rasti ir po kitų žiniasklaidos priemonių straipsnių.

„Juos tikriausiai pagrobė rusai“, – rašo kitas komentatorius po „CBS news“ straipsniu.

„Ši istorija yra keista“, – komentuoja kitas po „Boston 25 News“ straipsniu.

Reikia kritiškai stebėti gaunamą informaciją

Politologas ir komunikacijos specialistas L. Kontrimas teigia taip pat stebintis informaciją apie vykstančią operaciją Pabradės poligone iš skirtingų žiniasklaidos šaltinių, įskaitant ir užsienio žiniasklaidą.

O kalbėdamas, kokią įtaką gali turėti tai, jog pranešimuose skelbiama apie nuo Pabradės poligono netoli esantį pasienį su Baltarusija, L. Kontrimas sako galintis išskirti du dalykus.

„Pirmas dalykas, kad įvykis atsitiko vis dėlto ne draugiškoje ir ne taikos meto aplinkoje, dėl to versijų ir tyrimams tikrai gali kilti ir jau kyla. Antra, kas yra be galo svarbu, aš matau klasikinį žinučių pranešimo formatą, kada atsakoma į klausimus kas, kada, kur atsitiko. Ir visada vietovė reporteriniame pranešime yra be galo svarbi“, – sako L. Kontrimas.

Tiesa, komunikacijos ekspertas priduria, jog jei geopolitinė situacija šiuo metu būtų kitokia, galimai ir įvairių teorijų kiltų mažiau.

„Aš įsivaizduoju, kad jeigu šis nelaimingas atsitikimas būtų įvykęs, pavyzdžiui, tuo metu, kada NATO ir Rusija turėjo partnerystės programą ir ten visi vieni pas kitus važinėjo ir stebėjo pratybas, tai jokių sąmokslo teorijų nebūtų kilę“, – aiškino L. Kontrimas.

„Bet dabar, kada mes turime karą Ukrainoje ir matome Baltarusijoje įvairiausius pasiruošimus – „Zapad“ nebeatšaukiamą pratybų variantą, įvairias provokacijas ir sabotažus, kuriuos mes jau turime savo teritorijose, nenuostabu, kad kyla ir tam tikros įtarimų teorijos dėl šio įvykio“, – prideda jis.

Visgi komunikacijos ekspertas pabrėžia, jog naujienas ir žinias skaitantys bei žiūrintys gyventojai privalo kritiškai įvertinti gaunamą situaciją ir nedaryti įvairių interpretacijų.

„Mums visiems, kurie esame toliau įvykio, reikia informaciją skaityti kaip plikus faktus, interpretacijų nedaryti dėl to, kad mes nesame nei dalyviai, nei aiškintojai, nei šiuo atveju galime pateikti įvairias versijas“, – sako L. Kontrimas.

Todėl komunikacijos ekspertas akcentuoja, kad žmonės gaunamus faktus turi priimti šaltai ir abejingai ir nebandyti jų interpretuoti, jei nėra galimybės gauti informaciją iš pirminių šaltinių ir pateikti svarias žinias.

„Daugelyje gyvenimo aplinkybių, ne tik tragedijose, bet mūsų prigimtis tokia yra žmogiška, kad mes mėgstame prie įvykių priklijuoti savo pasakojimus. Ir jeigu tokį priklijuotą pasakojimą vėliau perpasakoja trečias, ketvirtas (žmogus – aut. past.), jau išvis nebežinai, kur yra tiesa“, – priduria L. Kontrimas.

Ketvirtas dingęs JAV karys dar nerastas, ruošiamasi išgabenti nuskendusį šarvuotį

Pabradės poligone naktį buvo tęsiama ketvirtojo dingusio amerikiečių kario paieška.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė LRT radijui antradienio rytą patvirtino, jog karys dar nerastas, paieškos bus tęsiamos, kol jis bus rastas. Lietuvos kariuomenė sako, kad iš pelkės ištrauktas šarvuotis paruoštas išvežimui.

„Vakare iš įvykio vietoje nuskendęs M88 paruoštas pakrovimui ir išvežimui, prie paieškų prisijungė Lenkijos inžinieriai. Naktį prie paieškų prisijungė du Estijos policijos K9 atstovai su tarnybiniais šunimis, taip pat trečias amfibinis ekskavatorius su šukomis“, – nurodo Lietuvos kariuomenė.