Seimo Užsienio reikalų komitetas pasmerkė „Hamas“ atakas prieš Izraelį

Kaip BNS sakė Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, ketvirtadienį posėdyje komitetas pareiškimą „Dėl teroristinės organizacijos „Hamas“ atakų prieš Izraelio Valstybę“ priėmė bendru sutarimu, nors kai kurie komiteto nariai teigė savo nuomonės šiuo klausimu neišreiškę.

„Pasirinkimas toks, nes „Hamas“ mes pripažįstame kaip teroristinę organizaciją, kaip ir visa Europos Sąjunga. Lietuva, mano asmenine nuomone, nuo seno priklausė Izraelio draugų grupei dėl to, kad tai yra vienintelė demokratija tame regione, ir dėl to, kad mus sieja istorinės sąsajos, ir dėl to, kad Izraelis daug kur mums yra išgyvenimo pavyzdys. Visi susiduriame su totalitarinių, autokratinių režimų puolimu. Kaip žinia, „Hamas“ yra tiesiogiai susijęs su Iranu“, – sakė Ž. Pavilionis

Anot jo, iniciatyva kilo iš komiteto nario Emanuelio Zingerio, priklausančio Izraelio parlamentinės draugystės grupei, o tekstas parengtas „kartu su sekretoriatu“.

„Džiaugiuosi, kad bendru sutarimu visos partijos pritarė“, – sakė jis.

Pareiškime pažymima, kad komitetas yra „sukrėstas“ dėl pastarosiomis dienomis vykstančio „teritorijos tarp Izraelio Valstybės ir Gazos Ruožo apšaudymo raketomis, pareikalavusio ir civilių gyventojų aukų“, taip pat reiškia užuojautą žuvusių šeimoms ir artimiesiems bei „apgailestauja, kad abi pusės pradėjo karines operacijas. Dėl to padėtis gali tapti neprognozuojama“.

„Užsienio reikalų komitetas reiškia susirūpinimą dėl grėsmingai eskaluojamos situacijos, susiklosčiusios tarp izraeliečių ir palestiniečių, kai nuo 2021 m. gegužės 10 d. teroristinė organizacija „Hamas“, remiama Irano ajatolos režimo, paleido šimtus raketų iš Gazos Ruožo, esančio tik 70 kilometrų nuo Tel Avivo, į beveik visus Izraelio miestus; smerkia teroristinės organizacijos „Hamas“ raketų atakas, sąmoningai nukreiptas prieš civilius Izraelio gyventojus“, – teigiama pareiškime.

URK taip pat konstatuoja, kad Izraelio valstybė, kurioje „demokratiškai gyvena įvairių tautybių žmonės, turi teisę gintis nuo užpuolimo ir teroro, išimtinai nukreipto prieš civilius gyventojus“ bei ragina tarptautinę bendruomenę „panaudoti savo politinę įtaką, siekiant priversti teroristinę organizaciją „Hamas“ nutraukti smurtą ir civilių Izraelio gyventojų žudynes“.

Komitetas taip pat kviečia Izraelio ir Palestinos derybininkus „taikiai spręsti konfliktą prie derybų stalo, remiantis abipuse pagarba ir gera valia“.

„Abiejų pusių politiniai, religiniai ir bendruomenių lyderiai turėtų nedelsdami atsakingai dėti pastangas, kad būtų sustabdytas kraujo praliejimas“, – tvirtina komitetas.

Vis dėlto „valstietė“ Aušrinė Norkienė sako galutinės pozicijos dėl šio teksto nepareiškusi, nes „laukė redaguoto varianto“.

„Jeigu dauguma priima, tai taip yra. Jeigu kvorumas yra ir dauguma priima, tai, žinoma, jis būna priimtas“, – BNS sakė politikė.

Pastarosiomis dienomis Paaštrėjus padėčiai Gazos Ruože per Izraelio atakas žuvo jau 83 palestiniečiai, dar 487 nukentėjo. Per raketų atakas iš palestiniečių anklavo žuvo mažiausiai septyni izraeliečiai. Nors dedamos diplomatinės pastangos krizei deeskaluoti, praėjusią naktį iš Gazos Ruožo vėl buvo paleista šimtai raketų.