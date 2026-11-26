„Kadangi susipažinau dabar pilnai su Apeliacinio teismo nutartimi ir jos turiniu ir, tiesą sakant, esu šokiruotas ir suprantu, kad tai mano teisinis kelias, o ne frakcijos narių, todėl nusprendžiau, kad išeinu iš frakcijos nenorėdamas, kad mano teisinė situacija vienokiu ar kitokiu būdu atsilieptų frakcijos veiklai“, – Eltai teigė A. Bagdonas.
Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį paskelbė, kad A. Bagdonas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje, nors Neringos savivaldybei padaryta žala sumažinta pašalinus vieną kelių dešimčių eurų vertės kvitą už kurą.
Bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija politiko pasisavintą sumą nuo 580 eurų sumažino iki 555 eurų.
Tačiau politikui paskirta 5 tūkst. eurų bauda lieka galioti.
„Aš dabar bandau tuos perlus išrankioti (...). Nutartis yra dėl 500 eurų, kurie jau (išspręsti – ELTA) prieš porą metų Generalinės prokuratūros siūlymu sudarius taikos sutartį ir savivaldybei grąžinus 7 kartus didesnę sumą – 4223 eurus. Įsivaizdavau, kad ši situacija yra baigta. Tačiau praėjus trims mėnesiams ta pati prokuratūra, su kuria sudaryta taikos sutartis ir civiline tvarka byla buvo užbaigta, nusprendė pradėti baudžiamąją bylą dėl tų pačių aplinkybių“, – kalbėjo politikas.
Politikas tikino prieš tris mėnesius Generalinei prokuratūrai siuntęs elektroninį laišką bei banko išrašus, patvirtinančius savivaldybei sugrąžintas lėšas.
„Tai yra šioje byloje tokių sunkiai paaiškinamų dalykų. Ir aš artimiausiu metu tikrai tas visas šokiruojančias detales paskelbsiu viešai, nes visgi manau, kad teisėjai prieš pasirašydami tokią nutartį turėtų ją perskaityti“, – sakė A. Bagdonas.
Parlamentaras teigė nesvarstantis atsisakyti Seimo nario mandato, kol nėra Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) sprendimo. A. Bagdonas darbus tęs Mišrioje Seimo narių grupėje.
„Aš neplanuoju eiti į jokią kitą frakciją. Skirsiu šiek tiek daugiau laiko savo gynybai – teisinėmis priemonėmis tą darysiu. Ir tikrai nenoriu, kad mano ta teisminė situacija vienaip ar kitaip darytų įtaką kažkuriai frakcijai“,– teigė politikas.
Pagal Seimo statutą, po šio nuosprendžio Seimo nariui gali būti rengiama apkalta. Tačiau minėtas nuosprendis A. Bagdonui per tris mėnesius gali būti skundžiamas LAT.
Ši byla susijusi su anksčiau parlamentaro eitomis Neringos savivaldybės tarybos nario pareigomis ir galimai nepagrįstai gautomis kompensacijomis už kurą.
Už piktnaudžiavimą, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą 5 tūkst. eurų bauda nubaustam A. Bagdonui prokuratūra prašė taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę, tai yra iš parlamentaro trejiems metams atimti teisę būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
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