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Seimas pritarė siūlymui keisti žvalgybos kontrolę: kokių funkcijų norima atsisakyti?

2026-10-17 16:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 16:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas po pateikimo pritarė Žvalgybos įstatymo straipsnių pakeitimo projektui, kuriuo siūloma patikslinti žvalgybos kontrolierių tyrimo sampratą, atsisakant žvalgybos institucijų vidaus administravimo priežiūros ir kontrolės.

Žvalgyba (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (70)

Seimas po pateikimo pritarė Žvalgybos įstatymo straipsnių pakeitimo projektui, kuriuo siūloma patikslinti žvalgybos kontrolierių tyrimo sampratą, atsisakant žvalgybos institucijų vidaus administravimo priežiūros ir kontrolės.

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Už socialdemokrato Tomo Martinaičio teikiamą projektą antradienį balsavo 49 Seimo nariai, prieš 5, o susilaikė 33 parlamentarai. 

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Projektu siūloma nustatyti, kad žvalgybos kontrolierių tyrimas neapimtų žvalgybos institucijų vidaus administravimo priežiūros ir kontrolės. 

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(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

„Taip bus išvengta perteklinės žvalgybos institucijų kontrolės. Vertinant tai, kad institucijos vidaus administravimo veikla nedaro įtakos piliečių teisėms ir laisvėms, nedaro poveikio asmenų privatumo užtikrinimui ir yra kontroliuojama kitų subjektų, pavyzdžiui, vidaus audito padalinių, Valstybės kontrolės, papildoma žvalgybos kontrolieriaus priežiūra netikslinga“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte. 

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„Pažymėtina, kad žvalgybos kontrolieriaus institutas – nepriklausomas papildomas kontrolės subjektas, kontroliuojantis labai specifinę veiklos sritį: žvalgybą ir kontržvalgybą, kadangi  vykdant šią veiklą institucijoms yra suteikti platūs įgaliojimai, kuriais naudojantis potencialiai yra skverbiamasi į asmenų privatų gyvenimą bei renkama jautri informacija.

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Todėl siekiant užtikrinti, kad žvalgybos kontrolieriaus įgaliojimai neapimtų žvalgybos institucijų vidaus administravimo kontrolės,  siūloma tikslinti Įstatymą aiškiai numatant žvalgybos kontrolieriui pavedamas kontroliuoti žvalgybos institucijų veiklos sritis“, – nurodoma dokumente. 

Projektą toliau svarstys Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) ir Žmogaus teisių komitetas, o plenariniame posėdyje prie jo svarstymo planuojama grįžti gruodžio 15 d. 

Bendru sutarimu taip pat buvo pritarta pasiūlymui prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. 

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