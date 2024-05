Savaitgalio linksmybės baigėsi ligoninėje – į reanimaciją Panevėžyje atvežtos dvi paauglės

Paaiškėjo, kad mergaitės po tiltu gėrė degtinę. Savaitgalį ir Šiaulių medikams teko gelbėti girtą penkiolikmetę. Ją bute medikai rado jau be sąmonės.

Dvi girtas paaugles į Panevėžio ligoninę atvežė greitosios medikai. Akivaizdžiai alkoholio padauginusias paaugles pastebėjo neabejingas praeivis miesto centre, po tiltu. Jis ir iškvietė greitosios medikus.

„Radom dvi mergaites. Viena iš jų gulėjo ant žolės, o kitą, dėl, galbūt, alkoholio suvartoto, pykino. Tiesiog sunkiai orientavosi aplinkoj, kalba nerišli buvo, tikrai matėsi akivaizdūs apsvaigimo požymiai“, – pasakoja Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties vadovė Rūta Ramoškienė.

Mergaitės atsidūrė ligoninės reanimacijos skyriuje.

„Buvo sunkios būklės dėl apsinuodijimo alkoholiu“, – tikina vaikų intensyviosios terapijos skyriaus gydytoja Giedrė Šipelienė.

Vaikams pasekmės gali būti sunkesnės

Koks girtumas nustatytas penkiolikmetėms, medikai neatskleidžia, tačiau patvirtina, kad mergaitės buvo stipriai apgirtusios.

„Greitoji to fakto nenustatinėja, bet buvo jaučiamas alkoholio kvapas iš burnos. Neaišku, kiek to kiekio suvartota, neaišku, kokio to alkoholio suvartota. Juk gali būt ir koma nuo per didelio alkoholio kiekio suvartojimo“, – teigia Rūta Ramoškienė.

Gydytoja pabrėžia, kad vaikai dėl savo amžiaus yra gerokai jautresni alkoholiui. Tad ir pasekmės gali būti itin sunkios. Ypač, jei girti vaikai laiku nesulauktų pagalbos.

„Pagrindinė grėsmė – tai yra mirtis, vadinkim savais vardais. Toks vaikas apsivėmęs gali raspiruoti ir užspringti mirtinai, gali apsvaigęs, nesuvokdamas, nesiorientuodamas aplinkoje įkristi į upę ir paskęsti, gali iškristi iš balkono“, – sako Giedrė Šipelienė.

Paaiškėjo, kad ligoninėje teko blaivytis vos 15 metų sulaukusioms vienos Panevėžio mokyklos mokinėms.

„Šios mergaitės viena kitą pažįsta, jos yra draugės. Šiuo metu jos jaučiasi gerai, tiesiog atsitiko tas įvykis, jos pavartojo tą alkoholį ir dabar ieškosim tų sprendimo būdų ir pagalbos būdų, kaip padėti tiems vaikams“, – komentuoja Panevėžio vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė.

Pagalbos prireikė dar vienai merginai

Nei vienos, nei kitos mergaičių šeimos anksčiau vaiko teisių sergėtojams nebuvo žinomos. TV3 žiniomis, paauglės viešoje vietoje po tiltu gėrė degtinę.

„Tas paaugliškas smalsumas pabandyti kažką naujo, galbūt draugai pasidalina, kad ir jie yra pabandę“, – kalba Ž. Ginaitė.

Medikų pagalbos savaitgalį prireikė ir 15 m. merginai iš Šiaulių.

„Buvo greitosios medicinos pagalbos brigados atvežta 15 metų amžiaus paauglė buvo rasta bute apsinuodijusi neaiškiom medžiagom ir pristatyta į mūsų padalinį be sąmonės“, – pasakoja moters ir vaiko skubios pagalbos centro vadovė Gitana Bykova.

Ko ir kiek buvo prisigėrusi penkiolikmetė, medikai neatskleidžia. Tačiau tvirtina, kad vaikai įprastai svaiginasi kaip ir suaugusieji.

„Degtinė, alus, sidras, jeigu iš alkoholių“, – tikina G. Bykova.

Svaigintis pradeda vis jaunesni

Labiausiai gydytojams nerimą kelia, kad jaunėja besisvaiginančių paauglių amžius. Pavyzdžiui, Panevėžio medikams šiemet teko blaivinti dvylikametį, ligoninėje buvo atsidūręs ir girtas devynmetis.

„Buvo puotaujama namuose ir jis nusprendė neatsilikti nuo suaugusiųjų ir paragauti“, – teigia vaikų intensyviosios terapijos skyriaus gydytoja Giedrė.

Vien Panevėžio ligoninės reanimacijos skyriuje per 5 šių metų mėnesius medikams teko gelbėti per 20 girtų paauglių. Tačiau tai tik sunkiausi atvejai. Mažiau apgirtę pakliūva į vaikų skyrius. Šiaulių ligoninė nuo metų pradžios blaivino virš 40 paauglių.

O štai naujausias Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas atskleidžia, kad kas šeštas šalies moksleivis per mėnesį pabando vartoti alkoholinių gėrimų.

