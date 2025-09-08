Šaltiniai: yra aišku, kas realiausias kandidatas į aplinkos ministrus

Pernai spalį vykusiuose parlamento rinkimuose K. Žuromskas siekė iškovoti Seimo nario mandatą Marijampolės vienmandatėje apygardoje. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje politiko anketoje nurodoma, kad nuo 2023 m. politikas įstojo į „Nemuno aušros“ partijos gretas.
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda tikino partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į Remigijaus Žemaitaičio politinei jėgai deleguotų ministerijų vadovų postus netvirtinsiąs.
Ar viceministras iki šiol yra partijos narys – kol kas neaišku. Eltai su K. Žuromsku kol kas susisiekti nepavyko.
Darbą Aplinkos ministerijos vadovybėje K. Žuromskas pradėjo šių metų sausį. Viceministras yra atsakingas už statybų ir teritorijų planavimo sritis.
Aplinkos apsaugos inžinerijos išsilavinimą turintis K. Žuromskas iki darbo ministerijoje vadovavo konsultacinei įmonei, anksčiau dirbo investicijų į nekilnojamąjį turtą įmonėje „Profitus“, buvo įmonės „JG Franchise“ vadovas, kuri atstovavo „RE/MAX“ prekės ženklą Lietuvoje.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo pasiūliusi į aplinkos ministrės postą komunikacijos ekspertės R. Saulytės kandidatūrą. Vis tik, praėjusią savaitę paaiškėjo, jog pastarosios pavardė šalies vadovui teikiama nebus.
Šiuo metu laikinai Aplinkos ministerijai vadovauja Povilas Poderskis. Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, jog nemato ministro I. Ruginienės Vyriausybėje. Taip pat yra pasisakęs ir pats P. Poderskis.
