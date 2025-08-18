Sabučio advokatas apie prašymą naikinti imunitetą: buvo mintis, kad galbūt to nebus

H. Juška Eltai pirmadienį sakė, kad su pačiu E. Sabučiu apie prokuratūros kreipimasi dėl jo neliečiamybės panaikinimo dar nekalbėjo.
„Buvo mintis, kad galbūt to (prokuratūros kreipimosi į Seimą dėl imuniteti panaikinimo – ELTA) nebus. (...) Tai apie tai net ir kalbėta nebuvo. Šiuo atveju pakomentuoti jo (E. Sabučio – ELTA) pozicijos tikrai negaliu, nes jos nežinau“, – komentavo advokatas.
H. Juška neslėpė, kad prokuratūros pranešimas apie kreipimąsi į Seimą dėl E. Sabučio imuniteto panaikinimo jį nustebino. Teisininkas manė, kad per penkias valandas trukusią apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje E. Sabutis atsakė į visu klausimus ir teisėsauga toliau veiksmų prieš jo ginamąjį nesiims.
„Mano manymu, išsamiai, logiškai į visus klausimus (E. Sabutis – ELTA) atsakė ir paaiškino. Nežinau. Matomai, tai nebuvo išsamu ir aišku prokuratūrai. (...) Apklausa truko ilgai – penkias valandas, tai kaip ir sklandžiai, išsamiai atsakė į visus klausimus“, – dėstė advokatas.
Eltai susisiekti su E. Sabučiu nepavyko. Susisiekimo ministerija nurodo, kad šiuo metu E. Sabutis atostogauja.
Išsiuntė kreipimąsi į Seimą
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narį, laikinąjį susisiekimo minsitrą E. Sabutį baudžiamojon atsakomybėn.
Kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, Seimui prašymas panaikinti E. Sabučio neliečiamybę pateiktas, įvertinus duomenis „čekiukų“ byloje.
Anot prokuratūros, tyrimas susijęs su 2019–2023 m. kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu, kurie, pasak teisėsaugos, leidžia manyti, kad Seimo nario E. Sabučio, ėjusio šio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d., veiksmuose yra piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis praėjusią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019-2020 m.
Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socialdemokratas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
