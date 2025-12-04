 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rusiškai kalbėję sukčiai iš klaipėdietės išviliojo stulbinančią sumą

2025-12-04 07:36 / šaltinis: BNS
2025-12-04 07:36

Sukčiai iš Klaipėdos gyventojos išviliojo per 75 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Sukčiai iš Klaipėdos gyventojos išviliojo per 75 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

4

Anot jo, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi 1950 metais gimusi moteris, kuri teigė, kad laikotarpiu nuo spalio 2 iki lapkričio 26 dienos jai kelis kartus skambino nepažįstami asmenys.

Rusiškai kalbėję žmonės prisistatė telekomunikacijos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 75 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

