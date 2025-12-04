Rusiškai kalbėję sukčiai iš klaipėdietės išviliojo stulbinančią sumą

Anot jo, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi 1950 metais gimusi moteris, kuri teigė, kad laikotarpiu nuo spalio 2 iki lapkričio 26 dienos jai kelis kartus skambino nepažįstami asmenys.
Rusiškai kalbėję žmonės prisistatė telekomunikacijos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 75 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
