Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės patarėjas kartoja: premjerė kandidato į kultūros ministrus ieškos pati

2025-10-14 19:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 19:25

Premjerei Ingai Ruginienei nebuovo pateiktas joks naujas „Nemuno aušros“ kandidatas į kultūros ministrus, o tinkamo pretendento užimti minėtas pareigas ministrė pirmininkė ieškos pati, sako jos patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerei Ingai Ruginienei nebuovo pateiktas joks naujas „Nemuno aušros“ kandidatas į kultūros ministrus, o tinkamo pretendento užimti minėtas pareigas ministrė pirmininkė ieškos pati, sako jos patarėjas Ignas Dobrovolskas.

REKLAMA
8

„Joks kandidatas premjerei nebuvo pateiktas. Kaip pirmadienį kalbėjau tiek aš, tiek pati ministrė pirmininkė, kandidato į kultūros ministrus ji ieškos pati ir dėl to prisiima atsakomybę“, – Eltai pateiktame komentare teigia I. Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sakė, kad jo vedama partija kartu su premjere I. Ruginiene ieškos kandidato į naujuosius kultūros ministrus. Pasak parlamentaro, pažadą dėl bendro socialdemokratų ir „aušriečių“ kandidato jis buvo išgirdęs iš pačios Vyriausybės vadovės.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas.

REKLAMA

„Premjerei yra pateiktas kandidatas. Aš jo tikrai neįvardinsiu. Tikimės, kad bus surastas sprendimas, kad būtų surastas ir pateiktas tas bendras kandidatas. (…) Pirmadienį įvyko susitikimas, po kurio kandidatas buvo pateiktas“, – žurnalistams sakė D. Žebelienė.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)
Pirmadienio rytą – neskelbtas Ruginienės ir Žemaitaičio susitikimas: aptarė situaciją dėl Kultūros ministerijos (8)
Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami (tv3.lt koliažas)
Lietuva lieka kone vienintele tokia regione: Latvija ir Švedija mažina PVM maistui (90)
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
Po socialdemokratų sprendimo – Sinkevičius apie galimą Žemaitaičio reakciją: „Mes to nebijom“ (16)
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė įvardijo, kas būtų tinkamiausias tapti kultūros ministru (149)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų