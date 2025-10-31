Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė šaukia posėdį: aptars pasiruošimą galimam oro balionų antplūdžiui

2025-10-31 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 06:12

Pastaruoju metu į Lietuvą plūstant meteorologiniams balionams iš Baltarusijos, premjerė Inga Ruginienė antrą kartą šią savaitę šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. Pasak Vyriausybės vadovės patarėjo Igno Dobrovolsko, jo metu bus aptariamos jau įvestos priemonės, taip pat pasiruošimas galimam naujam balionų antplūdžiui. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Pastaruoju metu į Lietuvą plūstant meteorologiniams balionams iš Baltarusijos, premjerė Inga Ruginienė antrą kartą šią savaitę šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. Pasak Vyriausybės vadovės patarėjo Igno Dobrovolsko, jo metu bus aptariamos jau įvestos priemonės, taip pat pasiruošimas galimam naujam balionų antplūdžiui. 

REKLAMA
8

„Bus aptariami jau įvykę, vykdomi darbai, kad Lietuva būtų apsaugota nuo oro balionų antplūdžio. (Bus vertinama – ELTA) kokios priemonės jau buvo įvestos, kaip jos veikia, koks efektyvumas, kokie rezultatai per pastarąją savaitę. Taip pat bus kalbama apie pasiruošimą ateičiai“, – Eltai teigė I. Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar yra palanki vėjo kryptis tam, kad balionai neskristų į Lietuvos teritoriją, savaitgalį kryptis gali pasikeisti – reikia būti pasiruošus visiems atvejams“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, premjerės patarėjas neatmeta, kad NSK posėdyje bus svarstomas vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus siūlymas numatyti galimybę šalyje gyvenantiems baltarusiams grįžti į tėvynę. Tiesa, pasak ministro, tokia išimtis galiotų tik asmenims, kurių leidimas gyventi Lietuvoje yra pasibaigęs arba greitai nustos galioti.

REKLAMA

„Dar nekalbėjome, kad šis klausimas būtinai bus svarstomas komisijoje, tačiau yra tikimybė, kad jis bus svarstomas“, – tikino I. Dobrovolskas. 

Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, vėl buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.

Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla nakčiai buvo sustabdyta spalio 4 d., praėjusį antradienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Penktadienį vakare nakčiai buvo sustabdytas orlaivių eismas ir Kauno oro uoste. 

REKLAMA
REKLAMA

Reaguojant į šią situaciją, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija. 

Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų. 

Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas. 

Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.

Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų