Ruginienė apie būsimą SADM vadovą: prioritetas bus ieškoti tarp partijos narių

„Dar tikrai ankstyvas klausimas“, – paklausta apie O. Leiputės ir J. Zailskienės galimybes tapti ministrėmis, atsakė I. Ruginienė.
„Aš turiu kelias pavardes savo galvoje. Be abejo, prioritetas bus ieškoti tarp partijos narių, bet dar labai ankstyva (spręsti – ELTA). Turiu dabar tikrai pakankamai aktyvų laikotarpį pasišnekėjimui ir su galimais kandidatais, ir su esamais Vyriausybės nariais – dar tikrai ne šiandien atsakymas“, – pridūrė ji.
Į Vyriausybės vadovės postą deleguota socialdemokratė akcentuoja, jog prioritetas bus teikiamas partiečiams, tačiau I. Ruginienė žada atsižvelgti ir į kandidatų kompetencijas.
„Galimi visi variantai, bet, be abejo, pati susidūriau su tuo, kad man labai gelbėjo, kad aš esu politikė, kad aš esu Seimo narė ir socialdemokratė. Tai tikrai prioritetas yra šitiems kriterijams“, – sakė politikė.
„Be abejo, kompetencija, žinios ir patirtis yra labai svarbu“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Prieš tapdama ministre ji vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai. Anksčiau R. Duchnevičius yra ne kartą sakęs, jog jis I. Ruginienei ir pasiūlė tapti politike.
O. Leiputė eina Seimo pirmininko pavaduotojos pareigas, o J. Zailskienė yra Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoja.
