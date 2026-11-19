Ministras pabrėžė, kad EDA gali atverti naujų galimybių valstybėms narėms įsigyti kartu ir rasti bendrų sprendimų, o Lietuva šias galimybes palaiko.
„Saugumas ir gynyba – pagrindinis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas. ES gynybos įsigijimų procedūros šiandien nebeatitinka nei poreikių, nei saugumo situacijos, todėl gynybos pirkimų taisyklės turi tapti paprastesnės, o įsigijimai – greitesni. Kol ES teisės aktai riboja įsigijimų spartą, jų poveikį mažiname nacionaliniu lygmeniu – Seime inicijavau atitinkamus įstatymo pakeitimus“, – teigė krašto apsaugos ministras R. Kaunas.
Vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį prioritetų – ES įsigijimų procedūrų spartinimas. Ministro teigimu, ES finansinė parama pajėgumams, ypač kritiniams, turėtų būti plečiama, o biurokratinė našta gynybos pirkimų ir karinio mobilumo srityse – mažinama.
Šiuo metu svarbiausias prioritetas – Rytų flango sargybos (angl. Eastern Flank Watch) projektas, kurį, pasak R. Kauno, būtina įgyvendinti skubiai. Dėmesys turi būti sutelktas į aktualiausias rusijos keliamas oro grėsmes, o pastangos – į dronų ir kovos su dronais pajėgumus. Lietuva siekia, kad Rytų flango sargyba būtų finansuojama ir kuriama kitame ES daugiamečiame biudžete.
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