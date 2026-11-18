„Lietuva ir Lenkija stiprina dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje. Daugiausia dėmesio skiriame bendroms pratyboms, karinio sąveikumo didinimui ir bendram pajėgumų vystymui, įskaitant bendrus įsigijimus“, – pranešime spaudai cituojamas krašto apsaugos ministras R. Kaunas.
Penktadienį R. Kaunas vyksta į Lenkiją stebėti tarptautinių pratybų „Koalicja 2026“. Tai pirmosios didelės Norinčiųjų koalicijos pratybos, jose dalyvauja ir Lietuvos kariai. Pratybų metu bus diskutuojama ir vizualiai stebima, kaip ruošiamasi galimai taikos palaikymo misijai Ukrainoje.
Susitikimo metu R. Kaunas pakvietė W. Kosiniaką-Kamyszą artimiausiu metu atvykti į Lietuvą karinio bendradarbiavimo stiprinimo aptarimui.
Viešėdamas Briuselyje R. Kaunas susitiko ir su Estijos gynybos ministru Martinu Herem. Ministrai aptarė saugumo situaciją regione, rusijos sabotažo veiksmus Baltijos šalyse ir oro gynybos stiprinimą.
„Rusijos sabotažo veiksmai prieš Baltijos šalis tampa vis įžūlesni, todėl Lietuva palaiko Estijos sprendimą uždaryti pasienio kontrolės punktus su rusija. Su tokiomis grėsmėmis susiduria ir Lietuva – spalį buvo užkardytas bandymas padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ palydovinio ryšio įranga. Su Estija koordinuojame veiksmus ir nuolat keičiamės informacija, kad tokie bandymai būtų užkardomi laiku“, – teigė krašto apsaugos ministras R. Kaunas.
Ministrai taip pat aptarė integruotos oro gynybos sistemos regione stiprinimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.