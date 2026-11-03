Robertas Duchnevičius įžvelgia politinę LLRA-KŠS frakcijos Vilniaus rajone skilimo potekstę: siekiama postų

„Taigi dabar turime situaciją – ta pati LLRA-KŠS politinė jėga gali turėti ir valdančiąją daugumą, ir opozicinę frakciją. Mano vertinimu, taip pasinaudota teisine spraga. Kai dauguma gali pati save kontroliuoti, pažeidžiama pati tarybos veikimo esmė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Duchnevičius.
Mero nuomone, naujosios opozicinės frakcijos susikūrimas gali būti tik formalus pasidalijimas, skirtas politiniams tikslams pasiekti. Jis abejojo, ar tos pačios politinės jėgos atstovai iš tiesų veiks savarankiškai, vieni palaikydami, o kiti – kritikuodami tarybos sprendimus.
R. Duchnevičius taip pat priminė, kad LLRA-KŠS atstovai anksčiau boikotavo tarybos posėdžius, iš darbotvarkių šalino gyventojams aktualius klausimus. Anot jo, artėjant rinkimams frakcijos skilimu gali būti siekiama susilpninti mero instituciją ir atsakomybę už stringančius tarybos sprendimus perkelti merui.
„Susidaro įspūdis, kad tikrasis tikslas – ne konstruktyvi opozicijos veikla, o galimybė persiskirsčius frakcijoms užsitikrinti daugiau politinių pozicijų: Kontrolės komiteto pirmininko, Antikorupcijos ir Etikos komisijų vadovų, opozicijos lyderio postus“, – teigė meras.
Vis dėlto R. Duchnevičius tikino esantis pasirengęs dirbti su visais tarybos nariais, norinčiais konstruktyviai spręsti rajono problemas.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje LLRA-KŠS atstovas Robertas Rackiewiczius paskelbė, jog devyni frakcijos nariai pasitraukia iš tarybos daugumos ir kuria opozicinę frakciją „Stop korupcijai“.
Iki tol LLRA-KŠS frakcijai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje priklausė 18 narių. Naujosios „Stop korupcijai“ frakcijos seniūne išrinkta Renata Sobieska, jos pavaduotoju – R. Rackiewiczius.
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