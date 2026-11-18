„Mano požiūriu, neįmanoma (iki 2030-ųjų visiškai išvystyti divizijos – BNS), bet nusikelt terminas neturėtų pernelyg toli“, – žurnalistams trečiadienį teigė socialdemokratas.
Taip jis kalbėjo po uždaro NSGK posėdžio, kuriame buvo aptarta nevieša ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų audito dalis. Pasak Valstybės kontrolės, dabartinė krašto apsaugos sistema nespėja patenkinti kariuomenės poreikių.
R. Sinkevičiaus teigimu, iki 2030-ųjų divizija bus išvystyta maždaug 80 procentų.
„Nenoriu būti pesimistas, bet realybė yra šiai dienai tokia. Turim skubint procesus“, – kalbėjo komiteto pirmininkas.
Anot jo, pastaraisiais metais stipriai padidinus gynybos biudžetą, valstybei kyla iššūkių efektyviai ir greitai panaudoti lėšas.
„Iš kitos pusės – egzistuoja žmogiškasis faktorius. Visi šie pirkimai turi būt maksimaliai skaidrūs. (...) Atsiranda baimė, kad padarius kokį nors įstatymo pažeidimą, nebūtinai korupciją, (...) gali atsisveikint su pareigom“, – svarstė politikas.
NSGK pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas svarstė, kad divizijos išvystymas galėtų prasitęsti dvejais metais – iki 2032-ųjų. Pasak politiko, tai lemia tiek nepakankamas gynybos finansavimas, tiek esamų lėšų panaudojimo tempas.
„(Kariuomenė – BNS) turi tam tikras pozicijas ne tik įsigyti, bet ir jas po to įvaldyti. Pilnas operacinis pajėgumas yra platesnė sąvoka nei tik įsigijimai“, – teigė konservatorių lyderis.
Anot jo, nors įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas nuspręsta dar 2024-ųjų rudenį, iki šiol nepasirašyta pirkimo sutartis.
„Ta sutartis bus greitu laiku pasirašyta, tą mes jau tikrai galime pasakyti, tą man patvirtino ir Švedijos gynybos ministras, (...) bet vis tiek tiekimas bus toks, kad tiktai dalis pėstininkų kovos mašinų atvažiuos iki 2030-ųjų metų, o kita dalis, reikšminga kita dalis, jau po 2030-ųjų“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Tai vien šitos pozicijos nustūmimas po 2030 metų leidžia pasakyti labai aiškiai, kad pilno operacinio pajėgumo divizijos 2030-aisiais nebus“, – pridūrė jis.
Politikas kritikavo ir oro gynybos pajėgumų vystymo tempą.
„Aš kaip pavyzdį pasakysiu daugiasluoksnę oro gynybą, kuri turi mums padėti stebėti, identifikuoti, detektuoti oro grėsmes ir jas nukenksminti. Iš tų 16 pozicijų, kurios sudaro oro gynybos planą, mes turime tik tris kontraktus“, – kalbėjo NSGK pirmininko pavaduotojas.
Iki šiol diviziją išvystyti Lietuva planavo iki 2030 metų. Tai daroma, siekiant atgrasyti Rusiją, beveik penkerius metus puolančią Ukrainą.
Vis dėlto dėl kitąmet iš esmės neaugančio gynybos biudžeto diviziją apginkluoti planuojama mažiau modernia technika.
Krašto apsaugai kitąmet planuojama skirti apie 4,8 mlrd. eurų – keliasdešimt milijonų eurų daugiau nei šiemet.
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