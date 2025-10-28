Razma siūlo sumažinti Prezidentūros biudžetą ir taip finansuoti Čiurlionio parodą Japonijoje

Tai numatyta parlamentaro pirmadienį registruotame siūlyme 2026-2028 metų biudžetui.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta, kad Prezidentūros kanceliarijos biudžetas sieks virš 10 mln. eurų – augs apie 11 proc. lyginant su šiais metais skirtais asignavimais (9,19 mln. eurų).
Praėjusią savaitę Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus skelbė, kad dėl neužtikrinto finansavimo kitų metų kovo 28–birželio 14 dienomis Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje planuojama programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ gali neįvykti.
Anot J. Razmos, 230 tūkst. eurų sumažinus Prezidento kanceliarijos asignavimus šias lėšas būtų galima skirti tiesiogiai muziejaus biudžetui.
„Prezidento kanceliarijos kitų metų biudžeto didinimas išsiskiria savo dydžiu iš visų valstybinių institucijų ir stokoja objektyvaus pagrindimo. Tuo labiau, kad vėlesniais metais Prezidento kanceliarijai numatyti maždaug vienu milijonu eurų mažesni asignavimai“, – aiškina konservatorius.
Komentuodama trūkstamą muziejaus finansavimą, premjerė Inga Ruginienė jau anksčiau sakė, kad bus ieškoma galimybių atliepti visų sektorių prašymus dėl papildomų asignavimų.
Kaip skelbė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, jeigu projektas „Čiurlioniui 150“ neįvyks, Lietuvos įvaizdis „bus negrįžtamai sugadintas“.
Anot įstaigos, Japonija laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai.
Biudžeto projektas po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
