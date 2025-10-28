Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Razma siūlo sumažinti Prezidentūros biudžetą ir taip finansuoti Čiurlionio parodą Japonijoje

2025-10-28 08:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 08:01

 Paaiškėjus, kad kitąmet Japonijoje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybės biudžete nenumatyta finansavimo, konservatorius Jurgis Razma siūlo sumažinti Prezidentūros asignavimus ir taip parodai skirti 230 tūkst. eurų.

Jurgis Razma (nuotr. Elta)

 Paaiškėjus, kad kitąmet Japonijoje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybės biudžete nenumatyta finansavimo, konservatorius Jurgis Razma siūlo sumažinti Prezidentūros asignavimus ir taip parodai skirti 230 tūkst. eurų.

REKLAMA
10

Tai numatyta parlamentaro pirmadienį registruotame siūlyme 2026-2028 metų biudžetui.

Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta, kad Prezidentūros kanceliarijos biudžetas sieks virš 10 mln. eurų – augs apie 11 proc. lyginant su šiais metais skirtais asignavimais (9,19 mln. eurų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus skelbė, kad dėl neužtikrinto finansavimo kitų metų kovo 28–birželio 14 dienomis Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje planuojama programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ gali neįvykti.

REKLAMA
REKLAMA

Anot J. Razmos, 230 tūkst. eurų sumažinus Prezidento kanceliarijos asignavimus šias lėšas būtų galima skirti tiesiogiai muziejaus biudžetui.

REKLAMA

„Prezidento kanceliarijos kitų metų biudžeto didinimas išsiskiria savo dydžiu iš visų valstybinių institucijų ir stokoja objektyvaus pagrindimo. Tuo labiau, kad vėlesniais metais Prezidento kanceliarijai numatyti maždaug vienu milijonu eurų mažesni asignavimai“, – aiškina konservatorius.

Komentuodama trūkstamą muziejaus finansavimą, premjerė Inga Ruginienė jau anksčiau sakė, kad bus ieškoma galimybių atliepti visų sektorių prašymus dėl papildomų asignavimų.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, jeigu projektas „Čiurlioniui 150“ neįvyks, Lietuvos įvaizdis „bus negrįžtamai sugadintas“. 

Anot įstaigos, Japonija laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.

Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai.

Biudžeto projektas po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ups
Ups
2025-10-28 08:07
O p. Razma nenori nuimti nuo liaudies kupros partijų finansavimo
Atsakyti
jo
jo
2025-10-28 08:08
seniai laikas mažinti išlaidas povo nausėdos užgaidoms.
Atsakyti
Šitaip
Šitaip
2025-10-28 08:21
Ir šitaip apsimetėlis prezidentas su visa prezidentūra, grobdami lėšas, "didina" LR gynybos fondą. Svieto pabaiga.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų