Razma siūlo įstatymu įpareigoti premjerą dalyvauti Seimo frakcijų ar komitetų posėdžiuose

Parlamentaras registravo tai numatančias Seimo statuto ir Vyriausybės įstatymo pataisas.
Šiuo metu numatoma, jog Seimo komitetų, komisijų ar frakcijų kvietimu jų posėdžiuose privalo dalyvauti ministras ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. J. Razma siūlo numatyti, kad tokią prievolę ir Vyriausybės vadovui.
Parlamentaras neslepia – pastaroji iniciatyva gimė dėl buvusio premjero Gintauto Palucko elgesio, kai jis kelis kartus atsisakė sudalyvauti opozicinių frakcijų posėdžiuose, į kuriuos buvo kviečiamas pasiaiškinti dėl kilusių skandalų.
„Iniciatyva buvo paskatinta būtent paskutinio premjero Gintauto Palucko elgesio, kai jis tiesiog, sakyčiau, piktybiškai atsisakydavo atvykti į frakcijų posėdžius, joms kviečiant – nors buvo jam tikrai rimtų klausimų“, – Eltai šią savaitę sakė J. Razma.
„Visko pasitaikydavo ir anksčiau. Bet tokio ryškaus ir demonstratyvaus atsisakymo dalyvauti – aš neatsimenu“, – dėstė jis.
Pasak jo, ministrams yra numatyta prievolė dalyvauti frakcijų posėdžiuose, tačiau premjerui toks reikalavimas nėra taikomas.
„Tai, mano supratimu, yra teisės aktų spraga“, – tvirtino jis, neabejodamas, kad tokia teise Seimo nariai nepiktnaudžiautų.
„Manau, čia tikrai praktinių problemų neiškiltų, frakcijos nepiktnaudžiautų ta atsirandančia pareiga, nes ir frakcijoms yra atsakomybė, jeigu dėl kažkokių niekų pradėtų premjerą kviesti“, – pridūrė J. Razma.
ELTA primena, kad pavasario pabaigoje kilus skandalui dėl tuomečio premjero G. Palucko verslo ryšių, opozicinės konservatorių ir liberalų frakcijos ne kartą kvietė politiką į posėdžius ir prašė atsakyti į kilusius klausimus dėl politiko praeities bei aplinkos. Vis tik, parlamentarams nepavyko suderinti tinkamo laiko, G. Paluckas teisinosi užimta darbotvarke.
Liepos pabaigoje G. Paluckas atsistatydino iš pareigų.
