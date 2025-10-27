Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Rankos kol kas dar nesvyra“ – dar viena protestuojančios kultūros bendruomenės akcija

2025-10-27 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 10:22

Dėl „Nemuno aušrai“ perleistos Kultūros ministerijos protestuojantys menininkai nežada pavargti ir tęs protestus tiek, kiek reikės, sako teatro režisierius Aleksandras Špilevojus. Taip jis kalbėjo pirmadienį prie Vyriausybės vykstant akcijai „Mes esame kultūra“ – Vinco Kudirkos aikštėje skaitomi kultūrininkų platintą peticiją pasirašiusių žmonių vardai

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Dėl „Nemuno aušrai“ perleistos Kultūros ministerijos protestuojantys menininkai nežada pavargti ir tęs protestus tiek, kiek reikės, sako teatro režisierius Aleksandras Špilevojus. Taip jis kalbėjo pirmadienį prie Vyriausybės vykstant akcijai „Mes esame kultūra“ – Vinco Kudirkos aikštėje skaitomi kultūrininkų platintą peticiją pasirašiusių žmonių vardai

REKLAMA
11

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu čia vyksta kažkas panašaus, kas nutinka tuomet, kai mes prisimename mirusiuosius arba prisimename žmones, kurie mums turi reikšmę. Šie žmonės, kurie pasirašė šią peticiją mums turi didelę reikšmę, tačiau panašu, kad valdininkams kol kas ne, nes jie nebuvo išgirsti. Šiandien mes norime įgarsinti dar sykį vardus tų žmonių, kurie išreiškė savo pilietinę poziciją dėl to, kad Kultūros ministerija buvo atiduota „Nemuno aušrai“, – pirmadienį žurnalistams sakė akcijos organizatorius A. Špilevojus. 

REKLAMA
REKLAMA

Kultūrininkų anksčiau platintą peticiją, pasisakančią prieš Kultūros ministerijos išmainymą, pasirašė beveik 82 tūkst. žmonių. Jų vardus ir pavardes akcijoje skaitė studentai. Anot A. Špilevojus, jaunimas šiam tikslui pasirinktas neatsitiktinai. Pasak jo, viliamasi, kad valdžia išgirs jaunų žmonių balsą. 

REKLAMA

„Nusprendėme, kad yra galimybė pakviesti juos ir leisti suskambėti jiems, nes jeigu valdžios atstovai nenori eiti į dialogą su mumis – mes viliamės, kad jiems gali rūpėti, turėtų rūpėti jaunų žmonių balsai. Jaunų žmonių, kurie balsuos dar daug dešimtmečių, kurie formuos Lietuvos ateitį, kurie jau formuoja ir Lietuvos dabartį“, – teigė A. Špilevojus. 

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę iš pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, premjerė Inga Ruginienė pripažino, kad dabar pagrindinis prioritetas yra kuo greičiau rasti kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Vis dėlto, Vyriausybės vadovė vylėsi netrukus rasti pretendentą ir į Kultūros ministeriją. 

Anot A. Špilevojaus, valdžia vilkina kultūros ministro paieškas ir tikisi, kad protestuotojai pavargs bei nutrauks akcijas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Politinėje padangėje niekas niekur nesistumia. Panašu, kad šiuo metu yra vilkinamas laikas, bandoma pasiekti, kad mes pavargtume, kad nusvirtų rankos, tačiau, kaip matome, rankos kol kas dar nesvyra ir tikiuosi, kad nenusvirs“, – pirmadienį akcijos metu dėstė teatro režisierius. 

Kultūros bendruomenė protestų nutraukti nežada ir pirmadienį organizuoja penktąją bendruomenės asamblėją. 

REKLAMA

ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.

REKLAMA

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.

Praėjusią savaitę kultūros bendruomenė inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“. Pagrindinis protestuojančiųjų reikalavimas – visiškas Kultūros ministerijos atitraukimas nuo „Nemuno aušros“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
taip, taip
taip, taip
2025-10-27 10:52
mes esame chaltūra, ir chaltūrinsim ko mus finansuos...
Atsakyti
ups
ups
2025-10-27 10:42
Susireikšminę visai sublūdo - na dar vienas simptomas diagnozei ...
Atsakyti
gedass
gedass
2025-10-27 10:46
atsibodo jau tie visokie ekspertai..aktyvistai..kulturininkai.ir tt...eikit dirbt dykaduoniai..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų