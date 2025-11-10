 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Ragina paskubėti: pas šį gydytoją viena įstaiga siūlo patekti per 1–3 dienas

2025-11-10 14:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 14:29

Ilgos eilės pas gydytojus specialistus – didelė problema, su kuria susiduria daugelis gyventojų. Vilniaus miesto klinikinė ligoninė savo ruožtu dalinasi gera žinia – pas gydytojus nefrologus šiuo metu užsiregistruoti galima labai greitai.

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė BNS Foto

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.

0

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.

„Kviečiame registruotis gydytojo nefrologo konsultacijai! Pas specialistą šiuo metu galite patekti itin greitai – vos per 1–3 dienas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konsultacijai būtina turėti:

  • šeimos gydytojo siuntimą – antrinio lygio paslaugoms;
  • gydytojo specialisto siuntimą – tretinio lygio paslaugoms.
  • Kreipkitės gydytojo nefrologo konsultacijai, jei:
  • jums diagnozuota ar įtariama lėtinė inkstų liga;
  • patyrėte ūminį inkstų veiklos sutrikimą (po infekcijos, vaistų vartojimo, dehidratacijos ir pan.);
  • sergate cukriniu diabetu ir norite įvertinti inkstų būklę;
  • turite aukštą arterinį kraujospūdį, kuris sunkiai kontroliuojamas vaistais (galimas inkstinės kilmės hipertenzijos įtarimas);
  • pastebite pakitusią šlapimo spalvą, putojimą, kraujo pėdsakus ar dažną šlapinimąsi;
  • diagnozuota inkstų uždegiminė liga (glomerulonefritas, intersticinis nefritas, pielonefritas);
  • gydytojas nustatė baltymo ar kraujo šlapime;
  • turite elektrolitų pusiausvyros sutrikimų (pvz., kalio, natrio, fosforo kiekio svyravimų);
  • nustatytas inkstų cistų ar kitų struktūrinių pakitimų atvejis ultragarsiniame tyrime;
  • planuojamas ar jau atliekamas dializės gydymas – reikalinga stebėsena ir priežiūra;
  • reikia įvertinti inkstų būklę prieš chirurgines ar onkologines procedūras.

Registruokitės: (0 5) 234 6154; Per e. sveikatos sistemą; Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centras, Antakalnio g. 124, Vilnius.“

     

Sveikata.lt
