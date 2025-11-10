Ragina paskubėti: pas šį gydytoją viena įstaiga siūlo patekti per 1–3 dienas

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.
„Kviečiame registruotis gydytojo nefrologo konsultacijai! Pas specialistą šiuo metu galite patekti itin greitai – vos per 1–3 dienas.
Konsultacijai būtina turėti:
- šeimos gydytojo siuntimą – antrinio lygio paslaugoms;
- gydytojo specialisto siuntimą – tretinio lygio paslaugoms.
- Kreipkitės gydytojo nefrologo konsultacijai, jei:
- jums diagnozuota ar įtariama lėtinė inkstų liga;
- patyrėte ūminį inkstų veiklos sutrikimą (po infekcijos, vaistų vartojimo, dehidratacijos ir pan.);
- sergate cukriniu diabetu ir norite įvertinti inkstų būklę;
- turite aukštą arterinį kraujospūdį, kuris sunkiai kontroliuojamas vaistais (galimas inkstinės kilmės hipertenzijos įtarimas);
- pastebite pakitusią šlapimo spalvą, putojimą, kraujo pėdsakus ar dažną šlapinimąsi;
- diagnozuota inkstų uždegiminė liga (glomerulonefritas, intersticinis nefritas, pielonefritas);
- gydytojas nustatė baltymo ar kraujo šlapime;
- turite elektrolitų pusiausvyros sutrikimų (pvz., kalio, natrio, fosforo kiekio svyravimų);
- nustatytas inkstų cistų ar kitų struktūrinių pakitimų atvejis ultragarsiniame tyrime;
- planuojamas ar jau atliekamas dializės gydymas – reikalinga stebėsena ir priežiūra;
- reikia įvertinti inkstų būklę prieš chirurgines ar onkologines procedūras.
Registruokitės: (0 5) 234 6154; Per e. sveikatos sistemą; Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centras, Antakalnio g. 124, Vilnius.“