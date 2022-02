Putino laukia katastrofa? Buvęs užsienio reikalų ministras jau įžvelgia, koks jo tikslas

Plačiau apie tai diskutuota specialioje tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.

Ukrainos lietuvė: gaila, kad nei pasaulis, nei Europa nepadarė išvadų

Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė D. Makarova sako nuojautą, kad tai įvyks, turėjusi jau trečiadienį vakare.

„Vienas pažįstamas parašė, kad 4 val. ryto gali prasidėti karas. Pati atsibudau 5 val., buvo girdėti duslūs atgarsiai nuo Borispolio oro uosto pusės. Paskui skambino lietuviai, kurie gyvena kairiajame krante, sakė, buvo išversti iš lovų“, – pasakojo ji.

Pasak D. Makarovos, įsidienojus panikos nebuvo, vis dėlto dalis žmonių nusprendė palikti Kijevą, tad išvažiuojant iš miesto susidarė dideli kamščiai. Eilės nutįso ir prie kolonėlių, vaistinių bei bankomatų. Į kai kurias maisto parduotuves taip pat suplūdo žmonės.

„Šiandien ryte kalbėjau su sūnumi ir dukra, mes kol kas namuose. Gyvename tokiame strateginiame rajone netoli geležinkelio stoties. Kol kas pas mus ramu, o paskui žiūrėsime pagal situaciją, bet nei šiandien nei ryt nesiruošiame išvykti. Kamščiai didžiuliai“, – teigė D. Makarova.

Kaip pasakoja lietuvė, valdžia vietinius ragina nepanikuoti, esant galimybei apsipirkti. Paskelbta, kad metro gyventojams nemokamas, o jei prasidės intensyvesni Kijevo apšaudymai, galima leistis į metro patalpas ir pralaukti, kol bus saugiau.

„Pas mus karo grėsmė buvo jau aštuonerius metus – ne vakar ir ne šiandien prasidėjo. Nei Europa, nei pasaulis nepasimokė iš 2014 ir 2008 m., nepadarė išvadų. Jei būtų laiku priimtos baisiai griežtos sankcijos, kurios buvo žadėtos, gal nebūtų prasidėję šie karo veiksmai. Jau yra žuvusių“, – sako D. Makarova.

Lietuvė svarsto, kad ukrainiečiai prieš kaimyninės Rusijos agresiją kovos. Vis dėlto kiek ilgai pavyks atsilaikyti, niekas negali nuspėti.

Ar ukrainiečiai nėra nusivylę Vakarų reakcija? D. Makarova sako, kad vietiniai yra dėkingi karo ginkluotės pristatymu.

„Vis dėlto priemonės, kurios galėjo sulaikyti, jos nebuvo laiku priimtos. Tame esmė. Jei kažkas būtų prerogatyviai priimta, kad būtų galima sustabdyti, nes žmonės žūsta, labai sudėtingas dalykas. <…> Nebūtų šių pirmų aukų, kurios jau yra“, – svarsto D. Makarova.

Sankcijos kaip smauglys lėtai ardė ekonomiką

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir diplomatas Antanas Valionis sako dar nuo trečiadienio nesumerkęs akių.

„Nespėjau atsigulti, kada viskas prasidėjo. Deja, esu sakęs, kad tik beprotis gali pradėti karą su visu vakarų pasauliu ir mėginti nugalėti demokratinę Ukrainą. Belieka pasakyti, kad iš tikrųjų šis politinis veikėjas yra beprotis, kuris, manau, susilauks deramo atsako ir atpildo. Ukrainai dabar reikalinga ne tik moralinė, bet ir karinė, ekonominė parama. Sutinku su tais, kurie kalbėjo, kad Ukraina kaunasi už visą vakarų pasaulį“, – sako A. Valionis.

Politikas svarsto, kad V. Putinas, ko gero, suprato 2014 m. padaręs klaidą. Tuo metu jis tikėjosi, kad užėmęs dalį Ukrainos teritorijų, vėliau galės išsiderėti dėl Donecko ir Luhansko. Pasak A. Valionio, V. Putinas įstrigo.

„Antra priežastis, kuri išprovokavo karą – veikiančios sankcijos. Prisiminkime, kad po 2014 m. ekonomikos augimas nesiekė daugiau negu 1 proc. per metus. Antra, rimtuose moksliniuose leidiniuose pasirodė (žinia – aut. past.), kad be Ukrainos resursų ir be dvigubos paskirties prekių, kurias uždraudė tiekti Amerika, rusai nebegali leisti raketų ir perka įvairiais nelegaliais kanalais elektroniką ir kita, ką gali padaryti“, – teigia A. Valionis.

Jo vertinimu, sankcijos Rusijai, nors ir ne staigios, tačiau buvo skausmingos.

„Jos kaip smauglys lėtai ir nenumaldomai ardė ekonomiką. Putinas suprato, kad visas jo valdymas eina šuniui ant uodegos, dėl to reikia kažką daryti, baigti su sankcijomis“, – apibūdina A. Valionis.

Putinas sukūrė patriotišką ukrainiečių tautą

A. Valionio sūnus šiuo metu yra Kijeve. A. Valionis sako gavęs žinių, kad išvažiuoti iš Kijevo praktiškai neįmanoma, nes visur yra kamščiai. Dabartinę situaciją jis aptarė su buvusiais kolegomis.

„Pajuokavo, kad jeigu anksčiau buvo išpirkti makaronai, kruopos ir t.t., tai šiuo metu Ukrainoje išpirkti visi ginklai ir visi šaudmenys.

Kas mane džiugina, Putinas nori taškiniais tiksliais smūgiais sudaužyti infrastruktūrą, o tada įveikti chuntą. O tam reikia atlikti antžemyninę operaciją, ateiti į Kijevą, o tą valdžią paimti ar išlaikyti ir ją teisti. Čia ir prasideda visas įdomumas“, – sako A. Valionis.

Jei ukrainiečiai ims kovoti, kaip sako A. Valionis, viešoji nuomonė gali pasikeisti V. Putino nenaudai. Tada V. Putino laukia katastrofa.

A. Valionis sako matantis vieną didelę problemą.

„Rusija tampa pasauliniu teroristu, kuris ėmėsi absoliučiai keisti nustatytas tvarkas ir nesuvokia, kad gyvena XXI a.“ – teigia A. Valionis.

Pasak jo, ateinančios kelios dienos yra esminės, kada paaiškės, ar karas tęsis toliau.

„Jeigu jie užsibrėžė tikslą sunaikinti karinę infrastruktūrą, <…> tai nuversti valdžią reikia pereiti visą teritoriją, ateiti į Kijevą ir užimti administracinius pastatus bei išvaikyti ar suimti tuos žmones. O čia reikia pereiti ne 20–30 km, o šimtus kilometrų per Ukrainos teritoriją, kur kiekviename žingsnyje pilna patriotiškai nusiteikusių, tėvynę ginti pasiruošusių žmonių.

Ką Putinas padarė visai nenorėdamas, jis suvienijo ir sukūrė vieningą ir patriotišką ukrainiečių tautą“, – kalba A. Valionis.

