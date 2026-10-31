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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pusvalandį automobilyje miegojęs vairuotojas prabilo: jo žodžiai liudininkę pribloškė

Straipsnis iš archyvų
2026-10-31 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 19:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilnietis Rimas R. ilgam prisimins tą ankstyvą pavasario rytą, kai jį, miegantį automobilyje pažadino atsitiktinė praeivė, kuri susirūpino, kad vyrui galėjo sutrikti sveikata.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilnietis Rimas R. ilgam prisimins tą ankstyvą pavasario rytą, kai jį, miegantį automobilyje pažadino atsitiktinė praeivė, kuri susirūpino, kad vyrui galėjo sutrikti sveikata.

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Vis dėlto, kaip paaiškėjo netrukus, prie sankryžos sustojusiame ir daugiau kaip pusvalandį iš vietos nepajudėjusiame automobilyje miegojęs vyras buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Tiesiog pasirinko ne pačią tinkamiausią vietą nusnausti.

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Ryte bėgiojusi moteris dar paklausė vairuotojo, ar jam reikia pagalbos. O šis atsakė „tu tai tikrai man galėtum padėti“. Liudininkė suprato jo pagalbos prašymą, kaip iš moteriškos pusės.

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Sukūrė savo istoriją

Bylos duomenimis, Rimas R. 2023 m. balandžio 4 d. apie 05.04 val. Vilniuje, Laisvės prospekte, vairavo automobilį „Renault Trafic“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

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Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad jo iškvėptame ore yra 1,63 promilių etilo alkoholio koncentracija.

Kaltinamais teisme savo kaltės nepripažino ir atsisakė duoti parodymus. Kiek kalbesnis jis buvo per apklausą ikiteisminio tyrimo metu.

Tada jis paaiškino, kad savo kaltės nepripažįsta. Dėl įtarimo gali paaiškinti, kad  transporto priemonės  nevairavo, vairavo asmuo, vardu Vaidas, su kuriuo susipažino kavinėje, kurioje neatsimena.

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Jis kavinėje valgė ir išgėrė bokalą alaus, ar gėrė minimas Vaidas nematė. Tą vyrą matė vieną kartą, nieko apie jį nežino. Jis tiesiog paliko jį mašinoje, o pats išėjo.

Kadangi naktį buvo šalta, Rimas R. įjungė automobilio šildymą, jog nesušaltų. Kai žmonės jį pamatė, persėdo į automobilio galą.

Liudytojos parodymai

Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja pasakojo, kad ji rytais bėgioja. Tą rytą išbėgo po 4.15 val. Pribėgo prie sankryžos. Jai tada degė raudona.

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Prie sankryžos stovėjo viena mašina, bet ji stovėjo toliau nuo sankryžos, kaip viena nuvažiavusi ir kita taip ir lieka stovėti. Tai mašinai degė žalia šviesa.

Mašinos variklis buvo įjungtas, šviesos degė, ji užmetė akį, kodėl nevažiuoja, vairuotojas lyg pasilenkęs, galvojo, kad gal kažkas nukrito, gal kažko ieško. Jai užsidegė žalia ir ji toliau nubėgo.

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Paskui jau grįžtant, gal po gero pusvalandžio, iš toli pamatė stovinčią tą pačią mašiną, toje pačioje vietoje, užvestu varikliu. Jai kilo įtarimas, gal kažkas negerai, nes ji pati dirbusi greitojoje, pagalvojo gal vairuotojas miręs, nes jis buvo palinkęs ant vairo.

Pribėgo prie mašinos iš keleivio pusės, pasibeldė į langą, vairuotojas nejudėjo. Tada dar kelis kartus pasibeldė ir stipriai, tada pamatė, kad vairuotojas pradėjo judėti, pagalvojo, kad viskas gerai, gyvas.

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Tada pradarė duris ir paklausė, ar reikia pagalbos. Jis pakėlė galvą, žiūrėjo į ją, toks kaip išsimiegojęs. Paklausė, ar reikia pagalbos, atsakė, gal ir gerai, reiktų pagalbos, „tu tai tikrai man galėtum padėti“, suprato kaip ir iš moteriškos pusės.

Tada suprato, kad jam su sveikata viskas gerai, suprato, kad vyras yra galimai girtas, suprato, jog jai reikia kviesti policiją. Su savimi neturėjo telefono.

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Pagalvojo, kad reikia pravažiuojančią mašiną sustabdyti. Gatvės tuščios, nes ankstus rytas, bandė stabdyti autobusą. Perėjo į kitą pusę, iš vairuotojo pusės, ir stabdė vėl mašiną. Sustojo automobilis ir paklausė, ar reikia pagalbos, pasakė, kad reikia, nes galimai girtas vairuotojas ir reikia kviesti policiją.

Tas vairuotojas išlipo ir pradėjo skambinti. Tada ji grįžo atgal prie tos mašinos, prie durelių iš keleivio pusės. Pamatė, kad tas vairuotojas kaip ir atsigauna, gyvesnis, muistosi ir jai kilo įtarimas, kad jis gali pradėti važiuoti.

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Ji jam pasakė, kad iškvietė pagalbą, o jis pasakė, kad jam reikia mašiną nuvaryti į aikštelę. Pasakė, kad negalima niekur varyti, nes iškvietė policiją. Jis pradėjo lyg prie raktelio, lyg prie perjungimo svirties, lyg galvoti, ką daryti.

Tada ji suprato, kad jis gali pradėti važiuoti. Tada ji jam pasakė išjungti variklį. Pasakymas buvo griežtas. Jis pasižiūrėjo ir išjungė variklį. Tada griežtai pasakė duoti raktelius ir jis atidavė. Uždarė dureles ir raktelius padavė kitam vyriškiui, kuris sustojo.

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Jai  buvo labai šalta, tada sustabdyto automobilio vairuotojas pasiūlė atsisėsti į jo mašiną. Ji pasijautė saugiai, rakteliai paimti, atsisėdo į mašiną. Pakankamai ilgai laukė policijos. Sėdėdama vis atsisukdavo ir pasižiūrėdavo į tą vairuotoją.

Vienu metu pamatė, kaip ir tas vairuotojas muistosi, bet pagalvojo, kur gali pabėgti. Paskui vėl atsisuko ir pamatė, kad jo nėra priekyje. Paklausė sustabdyto automobilio vairuotojo, kur tas vairuotojas, atsakė, kad vairuotojas perlipo į galą.

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Sulaukė policijos, ji papasakojo viską ir ją paleido namo. Vairavimo fakto ji nematė, automobilis stovėjo. Kaltinamasis minimaliai kalbėjo, tik sakė reikalinga pagalba, sakė, kad reikia į aikštelę patraukti mašiną ir daugiau nieko nekalbėjo.

Draugai kažkur išėjo

Teisiamojo posėdžio metu apklaustas kitas liudytojas parodė, kad dirba Reagavimo skyriuje tyrėju. Tada su kolege turėjo įvykį Viršuliškėse prie „Mados“, todėl atvyko į iškvietimo vietą labai greitai.

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Ten stovėjo mikroautobusiukas „Renault“. Tas žmogus sėdėjo ir snūduriavo. Aiškinantis žmogus teigė, kad nevairavo, važiavo su draugų kompanija ir  draugai paliko jį mašinoje, kažkur išėjo, turėtų lyg ir ateiti.

Klausė, kur išėjo, kur gyvena, tai jis parodė į „McDonald's“ pusę, nekonkrečiai. Tas vyras suprato, kur randasi, nes pasakė, kad važiavo link namų. Sutiko blaivumą pasitikrinti. Buvo ginčai nepiktybiniai, buvo klausimų kodėl, prie ko čia aš.

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Aplinkui kitų asmenų nesimatė. Draugų neįvardijo, pasakė kad važiavo su jais ir tie draugai išėjo. Kodėl vienas pasiliko, nesakė. Jie nepatikėjo tokiu pasakymu, todėl, kad paklausus kas per draugai, kur išėjo, jis tiesiog parodė kažkur į tą pusę nuėjo.

Griežta bausmė

Teismas nusprendė Rimą R. pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir skirti jam 4,5 tūkst. eurų dydžio baudą.

Jam 2 metams uždrausta vairuoti transporto priemones. Iš jo buvo konfiskuotas automobilis „Renault Trafic“.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

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