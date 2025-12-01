Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl veikimo prieš Lietuvą

„Sprendimas pradėti šį ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus paskutiniu metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, dėl ko nuo 2025 m. spalio mėn. oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei 10 kartų, bei dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui ir jį organizuoti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas taikos metu padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
Lietuvos oro uostai (LTOU) teigė, kad tyrimu nustačius kaltus asmenis atsirastų galimybė jiems reikšti papildomus civilinius ieškinius dėl nuostolių atlyginimo, be to, ikiteisminis tyrimas ir tolesni veiksmai išreikštų aiškią valstybės ir institucijų poziciją bei veiktų kaip atgrasomoji priemonė potencialiems pažeidėjams.
Oro uostų skaičiavimu, iš viso oro uostų ir kelių oro vežėjų patirti nuostoliai dėl kontrabandinių balionų sukeltų trikdžių ir sienos uždarymo jau siekia daugiau nei 0,5 mln. eurų.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Nuo lapkričio 24 d. vykdomi policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką buvo patikrinta per 3 tūkst. automobilių ir beveik 4 tūkst. asmenų, perimta 11 balionų ir 21 tūkst. 430 cigarečių.
Sekmadienio vakarą Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl skrendančių balionų. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
