Prokuratūra „čekiukų“ bylose teismams pateikė ieškinius dėl 6 politikų nepagrįsto praturtėjimo

Klaipėdos apygardos prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, Alvidas Šimkus ir Viačeslavas Titovas, eidami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių pareigas, atitinkamai iš savivaldybės gavo 7,8 tūkst. eurų ir beveik 1,1 tūkst. eurų dydžio kompensacijas už transporto išlaidas.
Aiškinantis šių išlaidų pagrįstumą, buvo gauta duomenų, kad šie tarybos nariai savivaldybei pateiktais kvitais prašė kompensuoti kuro išlaidas už didesnį kilometražą, nei per vertinimo laikotarpį galėjo būti nuvažiuota iš tiesų. Išieškotina suma buvo nustatyta iš kompensuotos už degalus sumos atėmus tiek, kiek buvę tarybos nariai negalėjo pravažiuoti pagal faktinius duomenis. Remiantis tuo, A. Šimkus privalės savivaldybei grąžinti beveik 5,8 tūkst. eurų, o V. Titovas – 712 eurų kaip nepagrįstai už degalus gautą kompensaciją.
Taip pat nustatyta, kad A. Šimkus apskaitos dokumentais nepagrindė ir 900 eurų išmokos, todėl ši suma taip pat laikytina nepagrįstai išmokėta. Be to, kadencijos metu savivaldybei minėto politiko pateikti kvitai už daugiau nei 160 eurų vertės smulkias elektronikos prekes ir jų priedus buvo kompensuoti nepagrįstai, nes tokių prekių įsigijimas nėra numatytas reglamente.
Aiškinantis buvusio tarybos nario V. Titovo patirtų išlaidų pagrįstumą, gauta duomenų, kad jam nepagrįstai kompensuota 421 euras išlaidų. Tarp jų – telekomunikacijų paslaugos, statybinės prekės ir įvairios kanceliarinės priemonės, įskaitant plastiliną, drėgnas servetėles vaikams, teptukų rinkinius ir kitas panašias prekes.
Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, Klaipėdos apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą su dviem civiliniais ieškiniais dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama Klaipėdos miesto savivaldybei iš A. Šimkaus priteisti 6,8 tūkst. eurų, o iš V. Titovo – 1 tūkst. 134 eurus.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės Antaninos Snarskienės priteisti 23,4 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją A. Snarskienei iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuota daugiau nei 28,7 tūkst. eurų, kaip išlaidos, susijusios su tarybos narės veikla, iš jų 24 tūkst. 185 eurai buvo išmokėti kaip kompensacija už degalus. Likusią kompensacijos dalį sudarė išlaidos automobilio remontui, draudimui, kanceliarinėms prekėms ir ryšio priemonėms.
Per 2019–2023 metų kadenciją fiksuoti atvejai, kai kuras buvo įsigyjamas karantino laikotarpiais, taip pat 187 kartus kurą pylė kasdien, 76 kartus kas antrą dieną, o 46 kartus buvo įsigytas ne tos rūšies kuras, kuriuo varomas A. Snarskienės automobilis. Kadangi didžioji dalis A. Snarskienei iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos narės funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 23,4 tūkst. eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Prokuratūra į Alytaus apylinkės teismą kreipėsi su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš buvusios Druskininkų savivaldybės tarybos narės Valės Šmitienės priteisti daugiau nei 11,9 tūkst. eurų.
Nustatyta, kad per praėjusią kadenciją V. Šmitienei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 13,6 tūkst. eurų, skirtų tarybos nario išlaidoms apmokėti. Didžiąją dalį kompensacijos sudarė išlaidos degalams, o likusią dalį – kanceliarinių prekių, telefono ryšio išlaidos. Nustatyta, kad už šią piniginę kompensaciją politikė galėjo įsigyti 9 tūkst. 651 litrą degalų, o su tokiu kuro kiekiu būtų galima įveikti 127 tūkst. kilometrų per kadenciją, arba po 86 kilometrus per dieną.
Tyrimo duomenimis, politikė už degalus atsiskaitė 35 mokėjimo kortelėmis ir pasinaudojo ne mažiau kaip 50 nuolaidų kortelių. Fiksuota atvejų, kai kuras buvo įsigyjamas karantino laikotarpiais. Kadangi didžioji dalis V. Šmitienei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos narės funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą tarybos posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus, 11,9 tūkst. eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Romualdo Makausko priteisti daugiau nei 9,2 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Per 2019–2023 metų kadenciją R. Makauskui buvo kompensuota beveik 16,6 tūkst. eurų. Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su transporto išlaidomis, automobilio remontu ir detalių pirkimu, draudimu, ryšio paslaugomis. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalai įsigyti už Marijampolės savivaldybės ribų, kuras piltas dideliais kiekiais po kelis kartus per dieną, degalų įsigijimas buvo apmokamas 6 banko kortelėmis.
Audito metu politikas, susipažinęs su tyrimo medžiaga, savanoriškai į Marijampolės savivaldybės biudžetą grąžino 4 tūkst. 385 eurus. Kadangi didžioji dalis šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos nario funkcijų vykdymu, 9 tūkst. 274 eurai yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama iš dabartinio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Kęstučio Traškevičiaus priteisti beveik 5,5 tūkst. eurų.
Per 2019–2023 metų kadenciją K. Traškevičiui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 15,6 tūkst. eurų išlaidos. Nustatyta, kad K. Traškevičiui buvo kompensuoti 5 tūkst. 440 eurų kanceliarinių išlaidų, 5 tūkst. 721 euras degalų (benzino, dyzelino) įsigijimo išlaidų, 4 tūkst. 619 eurų už ryšio paslaugas ir įrangą. Mokėjimo kvitus už patirtas išlaidas politikas teikė apmokėjimui ir tuo laikotarpiu, kai karantino metu buvo draudžiami žmonių susibūrimai, o darbas vyko nuotoliniu būdu.
Audito metu politikas, susipažinęs su tyrimo medžiaga, savanoriškai į Marijampolės savivaldybės biudžetą grąžino 301 eurą už išlaidas gėlėms. Kadangi didžioji dalis šiam politikui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusi su tarybos nario funkcijų vykdymu, beveik 5,5 tūkst. eurų yra laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
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