Prieš NATO „viršūnių susitikimą“ Vilniuje susitinka NAFO: jų marškinėlius vilkėjo Gabrielius Landsbergis, kvietė ir Gitanas Nausėda

NAFO, decentralizuota aktyvistų socialiniuose tinkluose bendruomenė, į melaginą ar klaidinančią Rusijos informaciją atsako sarkazmu, pašaipomis ir šmaikščiais vaizdeliais – memais.

Daugiau nei prieš metus susivienijusių bendraminčių grupė tokiu būdu taip pat skatina aukoti Ukrainą remiančioms iniciatyvoms. Už aukas grupės nariai žmonėms nupiešia asmeninius avatarus – personalizuotus paveikslėlius su bene populiariariausiu interneto šuneliu, kuriuos šie paskui naudoja, pavyzdžiui, iliustruoti savo socialinių tinklų profilius.

Iki šiol ši bendruomenė gyvai nebuvo susitikusi, tačiau Vilniuje ruošiantis NATO viršūnių susitikimui, ji nusprendė čia surengti savąjį NAFO „viršūnių susitikimą“.

Kovos su dezinformacija aktyvistų grupės pavadinimas NAFO (North Atlantic Fella Organization, angl.) – žaidimas NATO (North Atlantic Treaty Organization, angl.) pavadinimu. Iš Aljanso „pasiskolintas“ ir NAFO logotipas, tačiau šios dvi organizacijos nėra tarpusavyje susijusios.

NAFO taip pat neturi aiškios struktūros ir veikia decentralizuotai, o vienas kitą vadina draugeliu (fella, angl.).

Bendruomenės ištakos siekia praėjusių metų gegužę, kai socialinio tinklo „Twitter“ vartotojas Kamilas Dyszewskis pieštus šunelius įkompuonavo į karo Ukrainoje nuotraukas.

Sulaukęs bendraminčių susidomėjimo personalizuotais gyvūnais, K. Dyszewskis juos ėmė piešti mainais į paramą Ukrainoje besikaunančiam Sakartvelo legionui. Galiausiai NAFO tapo virusine iniciatyva kovojant su Rusijos propaganda ir raginant žmones aukoti įvairioms iniciatyvoms.

Šiuo metu bendruomenę vien „Twitter“ paskyroje seka beveik 108 tūkst. žmonių.

„Tu parėmei, tu sumokėjai, už tai gauni pripažinimą ir visi mato, kad turėdamas tą avatarą kažkaip prisidėjai prie Ukrainos kovos. Tai čia viskas labai logiška, apgalvota ir labai įtraukia“, – sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politologas Nerijus Maliukevičius.

Informacinį karą tyrinėjantis mokslo darbuotojas NAFO vadina šiuolaikiniu naujų medijų fenomenu, kai realaus konflikto metu įvyksta „virtualios mobilizacijos“.

„Sakyti, kad jis išspręs kokius nors saugumo iššūkius, būtų naivu, bet kaip dalis kovos su Rusijos dezinformacijos iššūkiais aš tai vertinu kaip labai svarbų procesą“, – kalbėjo N. Maliukevičius.

TSPMI politologas taip pat atkreipė dėmesį, kad viena iš NAFO populiarumo priežasčių – humoro išnaudojimas, dekonstruojant Kremliaus propagandą.

„Tradiciniai debunkeriai (propagandos dekosntruotojai – BNS) humoro aspektą tarsi palieka paraštėse, – sakė N. Maliukevičius. – Tai yra sena kaip istorija strategija, kai išjuoki tuos, kurie bando meluoti ir taip pasiekti savo politinius tikslus.“

Matydami, kokią auditoriją gali pasiekti NAFO, iniciatyva susidomėjo ir tviteryje aktyvūs Lietuvos ir kitų šalių politikai, kuriems už politinę paramą Ukrainai grupės nariai sukūrė šiba inu avatarus.

„Tai privilegija! Judame pirmyn!“ – reaguodamas į saviškį tviteryje rašė britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as.

„Twitter“ paskyrą su šuneliu pernai iliustravo ir Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas.

Šiemet kovą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio paramos Ukrainai iniciatyva „United24“ kaip padėkos simbolį NAFO atstovams įteikė iš Bachmuto druskos ir Krymo kriauklių pagamintą lentelę.

„Esame labai dėkingi, kad kiekviename iš jūsų radome tikrą draugelį! Ir niekada nepamiršime jūsų nuolatinės paramos Ukrainai. P. S.: ši lentelė – tai dar vienas U24 suvenyras, kuris pakeliui pas mūsų draugus įveikė nemažą kelionę“, – tuomet skelbta „United24“ paskyroje.

Dar pernai rugsėjį viešėdamas Odesoje užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis buvo užfiksuotas dėvintis NAFO marškinėlius. Jis su aktyvistų bendruomene bendrauja ir tviteryje.

Vadinamųjų draugelių judėjimas vienija žmonės iš viso pasaulio, nors dalis iš jų savo tviterio paskyrose kaip gyvenamąją vietą yra pasižymėję Langlio miestą Virdžinijos valstijoje, mat čia yra įsikūrusi JAV Centrinės žvalgybos agentūros būstinė.

Tokiu būdu NAFO bendraminčiai pašiepia Kremliaus propagandistus, kaltinančius juos darbu amerikiečiams. Tačiau jau po savaitės bent kelioms dienoms kovotojai su Rusijos propaganda savo paskyrose socialiniuose tinkluose galės nurodyti esantys Vilniuje.

Rengiamas NAFO „viršūnių susitikimas“, į kurį atvyks apie šimtas iki šiol vienas kito gyvai greičiausiai nemačiusių bendraminčių.

Suvažiavimą, rengiamą tikrojo NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, organizuoja asociacijos „Nakta“, vienijančios barus ir naktinius klubus, atstovas Markas Adamas Haroldas.

„Kai atsirado idėja susitikti gyvai, visiems buvo labai įdomu, kas slypi už šito paveikslo. (...) Buvo net amerikiečių, kurie nusipirko bilietus į Vilnių ir užsisakė viešbučius, kai pamatė šią reklamą“, – BNS sakė organizatorius.

„Ir, žinoma, mes renginį transliuosime internetu, nes tūkstančiai narių negalės atvykti į Vilnių“, – pridėjo jis.

Renginio metu planuojamos diskusijos su Lietuvos ir užsienio ekspertais apie karo propagandą, informacines atakas, apie įvykius fronte pasakos mūšiuose dalyvavęs Ukrainos karys.

Susitikimo metu bus rengiamas vakarėlis, kuris bus „generalinė repeticija Kryme vyksiančiam vakarėliui, Ukrainai laimėjus karą ir atsikovojus šį pusiasalį“, skelbia organizatoriai.

NAFO „viršūnių susitikimo“ metu žmonės taip pat bus raginami aukoti įvairioms Ukrainą remiančioms iniciatyvoms.

Į renginį viešu kvietimu tviterio paskyroje gegužę pasidalino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Tai tapo vienu populiariausių šalies vadovo įrašu, jį peržiūrėjo per 740 tūkst., o pamėgo – per 5 tūkst. žmonių.

„Mieli NAFO draugeliai, girdėjau, kad šią liepą norėtumėte aplankyti Vilnių? Tiesiog norėjau pranešti, kad esate laukiami Lietuvoje“, – rašė G. Nausėda.

Dear #NAFOfellas,



I've heard you fancy visiting Vilnius this July?



Just wanted to let you know that you are most welcome in Lithuania 🇱🇹. pic.twitter.com/KSZFOBOpvW