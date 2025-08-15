Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Kauno įvyko dvi avarijos: sužeistų nėra, automobiliai patraukti nuo kelio

2025-08-15 13:18 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 13:18

Prie Kauno, A1 magistraliniame kelyje, penktadienio rytą panašiu metu įvyko dvi avarijos, patvirtino Kauno policija.

Lietuvos policijos reidas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Prie Kauno, A1 magistraliniame kelyje, penktadienio rytą panašiu metu įvyko dvi avarijos, patvirtino Kauno policija.

0

Kaip Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Reda Zarauskienė, 10 val. 8 val. Islandijos plente susidūrė trys automobiliai – du „Volvo“ ir vienas „Volkswagen“

Visi transporto priemonių vairuotojai, tai yra „Volvo“ vairuotojas (gim. 1989 m.), „Volvo“ vairuotojas (gim. 1998 m.) ir „Volkswagen“ vairuotojas (gim. 1968 m.), buvo blaivūs.

„Pareigūnai padėjo vairuotojams užsipildyti eismo įvykio deklaracijas. Sužeistų nėra“, – sakė Kauno policijos atstovė R. Zarauskienė.

Anot jos, panašiu metu įvyko avarija kitoje eismo juostoje. Pasak R. Zarauskienės, susidūrė du automobiliai – „Kia“ ir BMW

Pirminiais duomenimis, BMW vairuotojas užsižiūrėjo į anksčiau aprašytą eismo įvykį ir susidūrė su priešais buvusiu automobiliu „Kia“.

Avarijoje niekas nesusižeidė, abiejų transporto priemonių vairuotojas blaivūs.

Policija nurodo, kad visi į avarijas patekę automobiliai patraukti, eismo saugumui pavojaus nėra.

