Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: neturime nusiteikimo prieš vardytus kandidatus į krašto apsaugos ministrus

2025-10-28 08:43 / šaltinis: BNS
2025-10-28 08:43

Prezidentūra teigia, kad nėra savaime prieš žiniasklaidoje įvardytus kandidatus į krašto apsaugos ministrus.

Lietuvos Respublikos prezidentūra. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentūra teigia, kad nėra savaime prieš žiniasklaidoje įvardytus kandidatus į krašto apsaugos ministrus.

REKLAMA
0

Visgi konkretų kandidatą šalies vadovas Gitanas Nausėda vertins, kai jį pateiks ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, antradienį Žinių radijui sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

„Kai premjerė pristatys kandidatą, koks jis bebūtų, tada ir bus priimti sprendimai. Kažkokio nusiteikimo prieš pasiūlytus kandidatus, kurie bent jau figūravo žiniasklaidoje, neturime“, – sakė patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis tvirtino, kad siūlyti ministrus pirmiausia yra valdančiosios koalicijos reikalas, tačiau krašto apsaugos klausimais svarbus ir susitarimas su prezidentu, nes „krašto apsauga yra sritis, kur prezidento žodis yra ypač svarbus“.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai antradienį turėtų aptarti kandidatą į krašto apsaugos ministrus, kuris bus skiriamas vietoje praėjusią savaitę pareigas palikusios Dovilės Šakalienės.

REKLAMA

BNS šaltinių teigimu, premjerė I. Ruginienė partiečiams pristatys dabartinio susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą.

Žiniasklaidoje taip pat minėtos Seimo nario Roberto Kauno, D. Šakalienės komandoje dirbusių krašto apsaugos viceministrų Karolio Aleksos ir Tomo Godliausko pavardės.

Anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi D. Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų