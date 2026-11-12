Prezidentas susitiko su Europos lyderiais: atskleidė, apie ką kalbėjosi

Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo paraštėse Lietuvos vadovas susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu, taip pat dalyvavo Jungtinės Karalystės premjero Andy Burnhamo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio surengtame susitikime Ukrainos paramos klausimais.
Susitikime dalyvavo kitų Baltijos šalių premjerai
Susitikime su Vokietijos kancleriu, kuriame taip pat dalyvavo Latvijos ir Estijos premjerai, G. Nausėda pabrėžė būtinybę užtikrinti nuspėjamą ir ilgalaikį Ukrainos finansavimą.
„Visos valstybės narės turi sąžiningai prisidėti prie Ukrainos finansavimo poreikių tenkinimo. Lietuva rems visus sprendimus, kuriais užtikrinamas pakankamas, nuspėjamas ir tvarus Ukrainos finansavimas tiek 2027 metais, tiek pagal kitą daugiametę finansinę perspektyvą“, – teigė prezidentas.
Pasak šalies vadovo, siūlomas 100 mlrd. eurų Ukrainos rezervas yra minimali būtina suma, reikalinga šalies atstatymui ir su stojimu į Europos Sąjungą (ES) susijusioms reformoms finansuoti.
G. Nausėdos teigimu, su Ukrainai suteikta paskola susijusios išlaidos, įskaitant palūkanų mokėjimus, turėtų būti padengiamos papildomai prie numatyto rezervo.
Prezidentas taip pat palankiai įvertino Europos Komisijos planus pateikti pasiūlymą dėl Ukrainos finansavimo 2027 metais, kuris bus aptartas neformaliame Europos Vadovų Tarybos posėdyje.
Tuo metu Jungtinės Karalystės ir Ukrainos vadovų surengtame susitikime G. Nausėda pabrėžė, kad derybose dėl taikos pirmiausia turi būti užtikrinti Ukrainos saugumo interesai.
Prezidento teigimu, Ukrainos teritorinis vientisumas ir suverenitetas negali tapti derybų objektu, o bet koks spaudimas Kyjivui sutikti su teritorinėmis nuolaidomis turi būti atmestas. Jis taip pat akcentavo būtinybę toliau didinti spaudimą Rusijai ir užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainos gynybai.
Šalies vadovas priminė Lietuvos įsipareigojimą iki 2034 metų kasmet skirti Ukrainos saugumo ir karinei paramai ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiemet Lietuvos parama turėtų siekti apie 228,5 mln. eurų.
G. Nausėda taip pat patvirtino Lietuvos pasirengimą prisidėti prie Norinčiųjų koalicijos pastangų užtikrinti Ukrainos saugumą.
Prezidentūros teigimu, Lietuvos karininkas jau tarnauja koalicijos operaciniame štabe, o Lietuvos kariai pasirengę prisidėti sausumos operacijų, inžinerijos, oro gynybos, mokymo ir jūrų saugumo srityse.
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