Prezidentas dar galvos dėl Zailskienės kandidatūros į SADM vadovės postą: galutinio sprendimo nėra

„Buvo aptarta daug įvairių klausimų ir į kai kuriuos iš jų kandidatė atsakė išsamiai, o į kai kuriuos – abstrakčiau. Šiai dienai galutinio sprendimo nėra. (…) Prezidentas dar pasilieka laiko pagalvoti ir papildomai dėl to pasitarti su premjere“, – po susitikimo ketvirtadienį sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
