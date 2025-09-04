Kalendorius
Prezidentas dar galvos dėl Zailskienės kandidatūros į SADM vadovės postą: galutinio sprendimo nėra

2025-09-04 10:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:45

Prezidentas Gitanas Nausėda, po susitikimo su socialdemokrate Jūrate Zailskiene, neturi galutinio sprendimo dėl jos kandidatūros į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

Premjerė po susitikimo su J. Zailskiene: ji įsitrauks ir atneš savo idėjų

Prezidentas Gitanas Nausėda, po susitikimo su socialdemokrate Jūrate Zailskiene, neturi galutinio sprendimo dėl jos kandidatūros į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

„Buvo aptarta daug įvairių klausimų ir į kai kuriuos iš jų kandidatė atsakė išsamiai, o į kai kuriuos – abstrakčiau. Šiai dienai galutinio sprendimo nėra. (…) Prezidentas dar pasilieka laiko pagalvoti ir papildomai dėl to pasitarti su premjere“, – po susitikimo ketvirtadienį sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.

