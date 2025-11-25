 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerei pareiškus, kad seniai bendravo su Žemaitaičiu, jis sako priešingai: bendravimas vyksta

2025-11-25 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 12:49

Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad ji jau seniai nebendravo su valdančiosios „Nemuno aušros" lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu, pastarasis sako priešingai. Pasak politiko, jis su Vyriausybės vadove bendrauja. 

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad ji jau seniai nebendravo su valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu, pastarasis sako priešingai. Pasak politiko, jis su Vyriausybės vadove bendrauja. 

„Vyksta tas bendravimas. Trečiadienį susitinkame. Premjerė buvo Islandijoje, po to dar turėjo konferencijų“, – Eltai antradienį teigė politikas. 

„Nesu jos vyras, kad kiekvieną dieną ją apsikabinęs vaikščiočiau“, – paklaustas, kodėl I. Ruginienė kalba priešingai sakė R. Žemaitaitis

Vyriausybės vadovė ne kartą yra sakiusi nenorinti komentuoti viešų „aušriečių“ pirmininko pasisakymų. Pasak R. Žemaitaičio, premjerė to daryti ir neprivalo, o turėti skirtingą nuomonę nei kiti koalicijos partneriai, anot jo, yra normalu. 

„Jai nereikia aiškintis (dėl mano pasisakymų – ELTA). Mano pasisakymai yra taisyklingi, paremti ekonomine logika, nėra paremti politiniais išskaičiavimais“, – Eltai Seime komentavo R. Žemaitaitis.

„Jeigu kažkam netinka, tai ir netinka. Ar aš turiu sutikti su tuo, kad premjerė atsiveda į Vyriausybę LGBT bendruomenę ir sako, kad mes įteisinsime santuoką. Man tai nėra priimtina“, – dėstė jis. 

Kaip skelbta, valdančiojoje koalicijoje neblėstant įtampai dėl „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimų, premjerė I. Ruginienė pirmadienį sakė jau seniai nebebendraujanti su „aušriečių“ pirmininku. 

„Mes su juo (R. Žemaitaičiu – ELTA) labai seniai bendravome. Aš nenoriu net apie jį kalbėti ir suteikti jam daugiau reikšmingumo negu reikia“, – tinklalaidėje „Kalbėkim paprastai“ sakė I. Ruginienė. 

Žiežirbų koalicijoje kilo ir po to, kai R. Žemaitaitis ne kartą tikino, kad gynybai numatyti asignavimai yra pertekliniai. Savo ruožtu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba. 

Be to, „aušriečių“ lyderis pareiškė, kad, jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos.

Savo ruožtu premjerė praėjusią savaitę sakė, jog jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, galima iš jos išeiti. 

