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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjeras Kupiškyje susitiks su bendruomene ir meru

2026-11-13 07:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 07:16
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį lankysis Kupiškyje, kur susitiks su vietos bendruomene ir rajono meru Algirdu Raslanu.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį lankysis Kupiškyje, kur susitiks su vietos bendruomene ir rajono meru Algirdu Raslanu.

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Atviras pokalbis su bendruomenės nariais vyks Kupiškio viešojoje bibliotekoje. Jo metu gyventojai tiesiogiai užduoti klausimų Vyriausybės vadovui ir pasidalyti savo įžvalgomis.

Pasak M. Sinkevičiaus, vizito metu jam svarbu išgirsti, su kokiais iššūkiais susiduria regiono gyventojai, bei aptarti galimus jų sprendimus.

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„Regionų problemos man nėra svetimos, todėl gerai žinau, kaip svarbu girdėti vietos žmones ir kartu ieškoti jų kraštui reikalingų pokyčių. Noriu išgirsti, kuo gyvena Kupiškis, kokių iššūkių kyla vietos žmonėms, verslui ir ūkininkams, kaip visi kartu galėtume sustiprinti Kupiškio kraštą. Juk stiprūs regionai reiškia stipresnę Lietuvą“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius. 

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Su rajono meru A. Raslanu ministras pirmininkas apžvelgs Kupiškio rajono aktualijas. 

Vizito metu jis taip pat dalyvaus naujosios Kupiškio sporto salės kapsulės įkasimo ceremonijoje.

Kaip nurodo Vyriausybės kanceliarija, susitikimai su regionų gyventojais yra premjero darbo vizitų po Lietuvą dalis. Jų metu esą siekiama išgirsti žmonių lūkesčius, aptarti aktualias problemas ir ieškoti galimų sprendimų kartu.

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