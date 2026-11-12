„Džiaugiuosi“ – premjeras pakomentavo pasikeitusią pagalbinio apvaisinimo tvarką

„Diskusijų dėl pagalbinio apvaisinimo buvo daug, tačiau šiandien Seimas pagaliau priėmė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisas. Džiaugiuosi, kad daugiau žmonių turės galimybę susilaukti vaikų. Tai svarbu ir jiems, ir visai Lietuvai. Kiekvienas vaikas mūsų šalyje yra laukiamas ir brangus“, – feisbuke rašė premjeras.
Kiek anksčiau pakeitimus sveikino Nausėda
Pakeitimus kiek anksčiau pasveikino ir prezidentas Gitanas Nausėda, dar turintis pasirašyti pataisas.
Pagal naująją tvarką, pagalbinio apvaisinimo paslaugos galės būti teikiamos sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems arba jos neįregistravusiems vyrui ir moteriai, taip pat moteriai, nesančiai poroje.
Paslaugą valstybės lėšomis gaus diagnozuotą nevaisingumą turintys asmenys, taip pat jeigu dirbtinis apvaisinimas padės išvengti sunkios vaiko negalios ar gresiančios ligos. Be to, moteris turės būti pajėgi pastoti ir išnešioti vaiką.
Naujoji tvarka leis pagalbinio apvaisinimo paslaugą gauti ir vienišoms vaisingoms moterims, bet tokiu atveju ji nebus kompensuojama valstybės.
Iki šiol nustatytu reguliavimu pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik sutuoktiniams arba registruotiems partneriams.
Naujos pagalbinio apvaisinimo tvarkos Seimas ėmėsi dar balandį po to, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo nutarimas, kad Pagalbinio apvaisinimo įstatymas tiek, kiek pagal jį teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas turi tik santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudarę asmenys, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per septynerius metus nuo 2018-ųjų iki 2024-ųjų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusia tvarka, leidusia procedūrą susituokusioms poroms, gimė 2,8 tūkst. vaikų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.