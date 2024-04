Prasideda vienuoliktokų lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas

Šis patikrinimas vyks iki balandžio 5 dienos. Jame turėtų dalyvauti per 26 tūkst. vienuoliktokų: 8,8 tūkst. – bendrojo kurso, 17,2 tūkst. – išplėstinio kurso patikrinimuose.

Kalbėjimo dalies metu vienuoliktokams reikės pristatyti pateiktą publicistinį tekstą ir padiskutuoti teksto tema.

Patikrinimas vienam mokiniui truks 30 minučių. Iš jų 20 min. skirta pasiruošti, ir 10 min. užduočiai atlikti.

Praėjusią savaitę vienuoliktokai laikė biologijos ir geografijos tarpinius patikrinimus, o gegužės pradžioje jų laukia trys paskutiniai tarpiniai patikrinimai: inžinerinių technologijų, chemijos ir istorijos.​

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 balų) ir brandos egzamino (iki 60 balų) įvertinimai.

REKLAMA

REKLAMA

Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė ir turės galimybę rezultatą pagerinti. Jei per tarpinį patikrinimą mokinys surinks 0 (nulį) taškų, jis vis tiek galės laikyti to dalyko brandos egzaminą.

Jei mokinio netenkintų tarpinių patikrinimų metu gautas rezultatas, juos jis galės perlaikyti ir pasirinkti geresnį vertinimą. Perlaikymas kol kas numatytas kitais metais.