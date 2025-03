Prakalbo sulaikyto lietuvio kriptovaliutų kūrėjo bičiulis: iškėlė versiją, kodėl jis įsivėlė į baisų nusikaltimą

Internete informacijos apie patį A. Besčiokovą galima rasti itin nedaug – jo „Facebook“ profilis buvo apribotos prieigos, o šiuo metu prasidėjus tyrimui tapo iš viso neprieinamu. Lietuvos tarnybos praneša, jog anksčiau apie šį asmenį taip pat neturėjo duomenų.

Susituokė ir su žmona persikėlė į Maskvos sritį

Interviu su A. Besčiokovo bičiuliu, kuris jį pažinojo nuo mokyklos laikų, tačiau prašė asmenybės neatskleisti. Jis papasakojo daugiau, ką A. Besčiokovas veikė Lietuvoje bei kaip mokykloje olimpiadose dalyvavęs jaunuolis galiausiai susidomėjo kriptovaliutomis ir išvyko iš Lietuvos, įkliuvo teisėsaugai.

Ar galėtumėte papasakoti iš kur pažįstate A. Besčiokovą ir kaip jūs susipažinote?

Dar nuo mokyklos laikų mes dalyvavome fizikos, matematikos olimpiadose. Iš pradžių miesto (Klaipėdos – aut. past.), po to respublikinėse. Ten susipažinome, susidarė toks 4-5 draugų ratas. <...> Čia buvo 10 ar 11 klasė. Dar paaiškėjo, kad sutapo ir muzikiniai interesai.

Mes klausėmės tokios sunkesnės metalo muzikos ir kadangi tais laikais gauti kasetes arba įrašus buvo pakankamai sunku, tai dažniausiai žmonės dalindavosi tais muzikiniais įrašais.

Tai (susipažinome – aut. past.) ne tik per fizikos mokslą, bet ir per bendrus pomėgius. Po to gal 1996 metais, kadangi mes buvome fizikai, dalyvaujantys olimpiadose, mokyklose įvairiose, tai aš su Aleksejum dalyvavome tokioje neakivaizdinėje Maskvos fiztech'o instituto olimpiadoje, kur reikėjo laiškais susirašyti. Ir mes toje atrankoje užimdavome neblogas vietas ir tokiu būdu 1996 metais Aleksejų pakvietė stoti į Maskvos fiztechą Dolgoprudno mieste.

Dar kitas dalykas, kadangi Aleksejaus tėvas gyveno Rusijoje, turėjo brolį, kiek atsimenu, iš kitos santuokos. <...> Tai Aleksejus dažnai važinėdavo vasarą pas tėvą į Rusiją. Tai ta proga, kad jis išvyko mokytis į tą Dolgoprudno miestą, jis dažniau matydavosi su savo giminaičiais Rusijoje. Vienu metu jis į Lietuvą praktiškai negrįždavo, nors Lietuvoje buvo jo sesuo, motina.

Tai kiek aš žinau, kad jis sėkmingai baigė fiztecho institutą ir patraukė į programavimą. Iš pradžių kūrė puslapius po to perėjo prie visokių JavaScriptų ir kažkuriuo metu jis susidomėjo ir (pradėjo – aut. past.) aptarnauti serverius.

Po kažkiek laiko jis susituokė ir su žmona persikėlė į Maskvos sritį. <...> Į Lietuvą jis grįždavo tik pasimatyti su motina ir seserimi. Tai dažniausiai sutikdavau jį per Jūros šventę, tai nesakyčiau, kad labai daug laiko jis praleisdavo Lietuvoje, gal savaitę, dvi atvažiuodavo.

Kažkuriuo metu, gal 2014-2017 metais, aš pastebėjau pagal aktyvumą „Facebooke“, kad jis pradėjo keliauti po pasaulį. Tai pamačiau, kad ir Indijoje lankėsi, kad susidomėjo tos šalies kultūra.

O po to jūsų tas bendravimas nutrūko?

Na žinote, į Lietuvą (A. Besčiokovas – aut. past.) vis rečiau ir rečiau atvykdavo. Aš, kiek žinau, tai paskutiniaisiais metais Lietuvoje jis praktiškai nebuvo, su kitais draugais irgi ryšiai nutrūko. Čia nuo tų laikų, kai prieš Rusiją buvo įvestos sankcijos. Pradžioje dar dėl Covido buvo sunku keliauti, bet po to nuo 2022 metų, kiek aš žinau, tai Klaipėdoje nėra jo matę. Gal ir buvo atvykęs, bet nelabai afišavosi.

A. Besčiokovas turi Lietuvos pilietybę. Ar jo mama yra lietuvė?

Ne, jo mama rusė, jis tiesiog Klaipėdoje gimė. Tai pagal Saulės teisę (gavo Lietuvos pilietybę – aut. past.).

Sakėte, kad buvote vienoje draugų grupėje. Koks jis jums pasirodė kaip žmogus?

Jis šiaip buvo toks truputį romantiškas, truputį kartais naivus žmogus. Grojo su gitara, bandė muziką kurti, eiles rašyti. Labai žymus įvaizdžio pokytis pas jį atsirado, kada jis persikėlė į Rusiją, nes kol jis Klaipėdoje buvo, tai jis buvo toks standartinis metalistas – odinė striukė, ilgi plaukai. Bet Rusijoje, gal kada su savo žmona susipažino, apsikirpo, pradėjo plaukus dažyti, truputį regio stiliaus žmogus pasidarė.

O šiaip jis kaip žmogus buvo mąslus, šiek tiek romantiškas, linkęs į visokius naujoviškus pomėgius, labai lengvai jį sudomindavo įvairūs dalykai. Vienu metu atsirado tokia mintis kaip kriptovaliutos. Tai atsimenu, kad jis buvo labai susidomėjęs, pirmuosius bitcoinus kasė dar ant procesoriaus.

Kiek draugų klausinėjau, tai „Facebooke“ jis, žinoma, neatsakė nes, matyt, sąlygų nėra tam arba prie to „Facebooko“ niekas neprieina, bet kiek aš kalbėjau su draugais, tai jis susidomėjo tomis kriptovaliutomis. Kažkaip tas jo pomėgis nuo bitcoinų kasimo turbūt ir peraugo į rimtesnį susidomėjimą.

Dabar dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų plovimo schemos, kritpovaliutų operacijų, kurių vertė siekia apie 100 milijardų eurų, A. Besčiokovo ekstradicijos galimai sieks Vašingtonas. Ar buvo galima pastebėti kokių nors ženklų apie šią veiklą ar nieko neįtarėte?

Žinoma, nieko neįtarėme nei aš, nei jo draugai. Su keliais draugais susiskambinome, susirašėme, tai visi nustebę. Bet taip ilgiau pakalbėjus, atsižvelgus į tai, kad jis toks ir naivus kartais, lengvai užsidegantis, susidomintis kokiais nors dalykais. Tai aš, tiesą pasakius, kažkaip negalvoju, kad jis iš tokių blogų kėslų <...>, tiesiog žmogus iš savo tokio naivumo gal įklimpo, gal neįsivaizdavo to, kas vyksta, rimtumo.

Nes pažįstant žmogų, tai įsivaizduoti, kad žmogus pakliuvo į kažkokią administratoriaus poziciją kažkokioj kriptovaliutų biržoje ir staiga pasidarė tokiu blogiečiu, tai aš būčiau nustebęs, jeigu paaiškėtų, kad dideli pinigai žmogų sugadino.

Pagal visą žmogaus charakterį, pagal ta Aleksejų, kurį aš pažįstu, tai aš būčiau nustebęs, jeigu jis sąmoningai žinojo, kad aš dabar plausiu šiaurės korėjiečių ir Rusijos oligarchų pinigus kriptovaliutos biržoje.

Bet aš negaliu spręsti, žinote, Rusijos karas daug žmonių pakeitė. Kol karo nebuvo, visi buvo tokie pūkuoti, o dabar pabandyk į „YouTube“ arba į kitų portalų komentarų skiltį nueiti, baisu, kas ten darosi. Ten žmonės savo netikėtas puses parodo.

Tai gal čia ir yra tas variantas, kad gal jis Rusijos patriotas. Dabar Rusijos patriotai, jeigu dar ypač propaganda galvas praplauna, tai jie gal ir nesuvokia iki galo, kad kažką blogo daro, tiesiog galvoja, kad savo šaliai padeda. Bet šiaip, jeigu pažiūrėtumėme į jo „Facebooką“, tai pagal nuotraukas, žinutes, nebuvo tokių ženklų, kad jis būtų labai stipriai į Z patriotizmą įnikęs.

O ar žinojote ką nors apie jo kriptovaliutos biržą „Garantex“, kurioje jis buvo adminstratorius?

Aš tai pirmą kartą išgirdau iš viso apie tai. Niekas to nežinojo, nes ryšiai praktiškai nutrūko po Rusijos karo. Nei jis galėjo į Lietuvą atvažiuoti, nei mes ten galėjome kur nors nuvažiuoti. Kiek pats bendravau, kiek su draugais kalbėjau, tai nebuvo labai kažkokių ryšių per tuos paskutinius porą metų.

Sulaikytas lietuvis kriptovaliutos kūrėjas

Primename, kad prieš keletą savaičių Indijoje Jungtinių Valstijų institucijų prašymu buvo suimtas Vienas iš kriptovaliutos biržos „Garantex“ administratorių, Lietuvos pilietis A. Besčiokovas.

44 metų Lietuvos piliečio Aleksejaus Besčiokovo sulaikymą pranešė kibernetinio saugumo specialistas Brianas Krebsas, rašoma „Baza“. Jo šaltinių teigimu, A. Besčiokovas buvo sulaikytas atostogų Indijos pakrantėje metu, kur buvo apsistojęs su šeima. JAV teisingumo departamento duomenimis, A. Besčiokovas buvo „Garantex“ vyriausiasis techninis administratorius, be kita ko, atsakingas už sandorių tikrinimą ir tvirtinimą.

Pirmą kartą sankcijos „Garantex“ buvo įvestos 2022 m. balandį – JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras įtraukė biržą į sankcijų sąrašą dėl jos dalyvavimo plaunant milijonus dolerių nusikalstamu būdu gautų pajamų, įskaitant lėšas, gautas iš programišių atakų, išpirkos reikalaujančių programų, terorizmo ir prekybos narkotikais. Neseniai biržos pavadinimas taip pat atsidūrė ES sankcijų sąraše, po kurio „Garantex“ sustabdė veiklą ir kriptovaliutos išleidimą naudotojams.

Nuo tada, kai buvo įvestos sankcijos, „Garantex“ apdorojo sandorių už daugiau nei 60 mlrd. dolerių – tai rodo blokų grandinės analizės bendrovės „Elliptic“ duomenys. Nuo 2019 m. balandžio mėn. „Garantex“ apdorojo apie 100 mlrd. eurų vertės kriptovaliutų operacijų.

„Garantex“ buvo naudojama Rusijos elitui išvengti sankcijų, taip pat plauti pajamas, gautas iš nusikalstamos veiklos, įskaitant išpirkos reikalaujančias programas, prekybą darkneto rinkoje ir vagystes, priskiriamas Šiaurės Korėjos „Lazarus Group“. Be to, „Garantex“ suteikė galimybę Rusijos oligarchams perkelti aktyvus iš Rusijos prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje“, – rašoma „Baza“.

Apie patį A. Besčiokovą informacijos internete faktiškai nėra. Vienintelis įrašas skelbia, kad Aleksiejus Besčiokovas iš Klaipėdos 11-oji vid. mokyklos užėmė antrąją vietą 1995-aisiais vykusioje 43-ojoje Lietuvos jaunųjų fizikų olimpiadoje tarp 11-os klasės moksleivių.

Įtariamojo „Facebook“ paskyra yra užrakinta ir pasiekiama tik draugams. JAV slaptosios tarnybos tinklapyje paviešinta A. Besčiokovo asmeninė informacija ir pateikiama informacija apie įtariamus jo nusikaltimus.