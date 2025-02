Ethereum kyla po Bybit ETH išpirkimo po įsilaužimo – 3 ERC-20 žetonai, kurie gali augti

REKLAMA

Kartu su Ethereum augimu dėmesio sulaukia ir keli perspektyvūs ERC-20 žetonai, kurie gali pasiūlyti reikšmingą grąžą artimiausiu metu.

Bybit ETH išpirkimas po įsilaužimo

Kriptovaliutų keityklos vis dažniau tampa kibernetinių atakų taikiniais, ir Bybit neseniai patyrė vieną tokių įsilaužimų.

Tačiau kompanijos sprendimas išpirkti prarastus ETH parodė jų įsipareigojimą saugumui ir klientų pasitikėjimo atkūrimui.

Ši strategija sukėlė didelį susidomėjimą rinkoje ir paskatino Ethereum kainos augimą, nes paklausa išaugo po šio netikėto sukrėtimo.

3 ERC-20 žetonai, turintys didelį augimo potencialą

Be Ethereum, analitikai atkreipia dėmesį į kelis ERC-20 - Ethereum tinkle veikiančius - žetonus, kurie gali parodyti stiprų kainos augimą netolimoje ateityje. Štai trys žetonai, kurie gali išsiskirti rinkoje:

1. BTC Bull Token (BTCBULL) - dviguba nauda Bitkoino gerbėjams

BTC Bull ($BTCBULL) yra meme kultūros pagrindu sukurtas žetonas, skirtas pasinaudoti Bitcoin istoriniu kilimu iki 1 milijono JAV dolerių. Tai unikalus meme žetonas, kuris apdovanoja laikytojus ir išankstinio pardavimo pirkėjus tikru Bitcoin ($BTC).

Laikydami BTCBULL, investuotojai gali uždirbti Bitcoin kiekvieną kartą, kai BTC pasiekia svarbias kainų ribas, tokias kaip $100K, $150K, $200K ir daugiau.

BTCBULL išsiskiria savo BTC susijusių žetonų deginimu – kai Bitcoin kaina kyla, BTCBULL tiekimas nuolat mažinamas, didinant jo retumą ir vertę. Be to, tai pirmasis Bitcoin meme žetonas su įmontuotais Bitcoin apdovanojimais, leidžiantis investuoti į Bitcoin augimą neturint viso Bitcoin.

BTCBULL bendradarbiauja su Best Wallet, kad suteiktų sklandžius Bitcoin apdovanojimus, nereikalaujant sudėtingų operacijų.

Primename, kad Bitcoin istorijoje yra geriausiai uždirbantis turtas, turintis vidutinę metinę grąžą 230%, todėl BTCBULL investuotojai automatiškai uždirba Bitcoin apdovanojimus kiekvieną kartą pasiekus didelius BTC kainų pokyčius.

Investuokite į Bitcoin Bull Token

2. Mind Of Pepe (MIND) - dirbtinio intelekto valdoma kriptovaliuta

MIND of Pepe yra pažangus, savarankiškas AI agentas ir pirmasis didelis meme žetonų prekės ženklas su AI funkcionalumu.

MIND of Pepe AI agentas turės savo autonominę Twitter paskyrą, kurioje naudos kolektyvinę analizę, kad atpažintų kriptovaliutų tendencijas dar prieš joms iškylant.

Bendraudamas su platesne kriptovaliutų Twitter bendruomene, MIND of Pepe galės formuoti analizes, gauti vertingos informacijos ir teikti išskirtines žinias $MIND laikytojams per specializuotis bendruomenės kanalus. Tik $MIND pirkėjai turės prieigą prie šios privilegijuotos informacijos.

Be to, ankstyvieji pirkėjai gali pasinaudoti stakingo privalumais ir laikui bėgant būti apdovanoti nemokama kriptovaliuta.

Investuokite į Mind of Pepe

3. Best Wallet Token (BEST) - pažangiausios rinkoje kripto piniginės žetonas

Best Wallet Token revoliucionizuoja kriptovaliutų piniginių rinką, siekdamas užimti 40% rinkos dalį iki 2026 metų pabaigos.

Jis siūlo sumažintus transakcijų mokesčius ir išskirtinę prieigą prie naujausių išankstinių pardavimų, taip pozicionuodamas $BEST kaip pirmaujantį decentralizuotos piniginės žetoną.

Best Wallet išsiskiria pažangiomis funkcijomis ir vartotojui patogia sąsaja, konkurencingai pralenkdama senesnes kriptovaliutų laikymo platformas.

Be to, Upcoming Tokens įrankis leidžia saugiai dalyvauti tokenų išankstiniuose pardavimuose tiesiogiai programoje. $BEST žetonų išankstinis pardavimas suteikia bendruomenei galimybę įsigyti žetonus už sumažintą kainą, užtikrinant saugumą ir patikimumą.

Investuokite į Best Wallet Token

Išvada

Bybit veiksmai atkuriant ETH atsargas po įsilaužimo rodo, kad didžiosios keityklos vis labiau rūpinasi savo vartotojų pasitikėjimu. Tai ne tik skatino Ethereum kainos kilimą, bet ir atkreipė dėmesį į naujus pelningiausius kriptovaliutų projektus, veikiančius ERC-20 tinkle.

BTC Bull Token, Mind Of Pepe ir Best Wallet Token gali tapti artimiausio laikotarpio ryškiausiais altcoinais, todėl sėkmingi investuotojai turėtų pradėti juos stebėti jau dabar.

Straipsnį parengė: „Clickout Media“.