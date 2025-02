Amžiaus kriptovaliutų vagystė: nudžiovė šimtus milijonų ir „taškėsi“ pinigais tiek, kad atkreipė pareigūnų dėmesį

Kartu su sąmokslininku Jeandieliu Serrano jie, kaip įtariama, iš aukos Vašingtone pavogė daugiau kaip 4,1 tūkst. bitkoinų, rašoma „Yahoo News“.

Prokuratūra įvykį apibūdino kaip „vieną didžiausių kriptovaliutos vagysčių iš privataus asmens Jungtinių Valstijų istorijoje“.

J. Serrano vakar pasirodė teisme, kuriame ir kaltinimas, ir gynyba „siekė išspręsti šią bylą be teismo proceso“.

Teismo dokumentuose, kurie buvo atskleisti anksčiau šį mėnesį, išsamiai aprašyta, kaip 20-metis M. Lamas ir 21-erių metų J. Serrano iš Los Andželo tariamai vykdė sukčiavimą ir išleido pinigus.

This 20-year-old committed one of the biggest person-to-person heists in history.



Meet Malone Lam.



In August 2024, he scammed someone of 4,100 BTC and then bought 31 supercars.



