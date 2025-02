Melavo apsirgusi paskutinės stadijos vėžiu ir apgavo šimtus tūkstančių: pribloškianti moters istorija

2013 m. pasaulį sukrėtė sensacija: jauna moteris sveiku gyvenimo būdu įveikė vėžį. Jos mobilioji programėlė su sveikatingumo patarimais buvo atsisiųsta daugiau nei 200 tūkst. kartų, maždaug tiek pat žmonių sekė jos „Instagram“ įrašus, rašoma CNN.

Ji keliavo po pasaulį skaitydama įkvepiančias paskaitas ir pardavinėjo knygą „The Whole Pantry“, kurioje daugiausia dėmesio skyrė sveikai mitybai ir „natūraliam“ gydymui.

2014 m. „Elle Australia“ ją paskelbė „Metų įkvepiančia moterimi“, o „Cosmopolitan“ įteikė jai „Fun, Fearless Female“ (liet. „Linksma, bebaimė moteris“) apdovanojimą.

2009 m. dvidešimtmetė australė Belle Gibson prenumeratoriams pranešė, kad jai diagnozuotas smegenų vėžys ir kad gydytojai prognozavo, jog jai liko gyventi nuo šešių savaičių iki keturių mėnesių.

Ji sakė, kad atsisako chemoterapijos ir „pradeda natūralaus savęs išgydymo paieškas pasitelkdama mitybą, kantrybę, ryžtą ir meilę“.

Visa tai buvo melas. B. Gibson niekada nebuvo diagnozuotas smegenų vėžys. 2014 m., kai Australijos žiniasklaida įtarė, kad jos istorija gali būti išgalvota, moteris „Instagram“ rašė, kad jos vėžys buvo „kraujyje, blužnyje, smegenyse, gimdoje ir kepenyse“ – ir tai taip pat nebuvo tiesa.

Serialo pavadinimas taip pat turi tam tikrą prasmę – „Obuolių actas“ yra pačios B. Gibson pasakota istorija – ji neva gėrė actą ir tokiu būdu tariamai atsikratė kaspinuočių.

2015 m. B. Gibson prisipažino apgaudinėjusi. Interviu žurnalui „Women's Weekly“ ji pareiškė, kad visos jos istorijos apie vėžį buvo netiesa. Pasak jos, ji „šokinėja“ tarp to, kas atrodo tikrovė, ir to, kas yra iš tikrųjų.

Būtent tokiais „šuoliais“ tarp tikrovės paremtas serialas „Obuolių actas“. Scenarijaus autorė Samantha Strauss siužetą pavertė tokiu pat klampiu, kaip ir B. Gibson santykis su tikrove.

Painus montažas nukelia žiūrovą į 2015-uosius metus ir į laiką prieš „vėžį“, sumaišydamas faktus ir fikciją taip, kad sunku suprasti, kas iš tiesų įvyko.

Praėjusiais metais pasirodžius tikrais įvykiais paremtam televizijos serialui „Fawn“, „Netflix“ į teismą padavė moteris, kuri teigė, kad šiame seriale ji buvo atpažinta.

Dėl šios priežasties „Obuolių actas“ serialo kūrėjai nusprendė apsisaugoti nuo tokio ieškinio ir vietoj išlygos „Tai tikra istorija“ kiekvieno epizodo pradžioje pateikia frazę „Tai tikra istorija, paremta melu“ ir „Toliau pateikiama informacija yra įkvėpta tikros istorijos. Konkretūs veikėjai ir įvykiai yra išgalvoti“.

„Netflix“ teigė: „Obuolių actas“ pateks į vieną gretą tarp kitų dramų apie aferistus. Jį galima palyginti su serialu „Inventing Anna“, pasakojančiu apie rusų kilmės apgavikę Anną Delvey (tikroji pavardė Sorokina). Ji apsimetė turtinga paveldėtoja ir 2019 m. buvo nuteista už sukčiavimą.

Kita panaši istorija – serialas „Dropout“ apie Elizabeth Holms, kuri pritraukė didžiules investicijas į savo įmonę „Theranos“ dėl sukurtos perspektyvios įrangos, neva leidžiančios atlikti sudėtingus tyrimus iš nedidelio kiekio kraujo.

Paaiškėjo, kad jos išradimai neveikė, ir 2022 m. E. Holmes buvo nuteista 11 metų kalėjimo.

B. Gibson yra viena iš pirmųjų „naujosios kartos“ apsimetėlių, kuri savo tikslams pasiekti naudojo socialinę žiniasklaidą ir mobiliąsias programėles.

Čia galima prisiminti Simoną Levievą (apie jį sukurtas dokumentinis filmas „The Tinder Scammer“) ir Hargobindą Tahilramani, kuris apsimetinėjo garsiomis šou pasaulio moterimis ir buvo pramintas „Holivudo sukčių karaliene“. Tačiau net ir jų fone B. Gibson sukčiavimas tėra žiaurus triukas: ji išnaudojo pažeidžiamus žmones siekdama pelno ir šlovės.

„Reikia suprasti, kad Belle neturi draugų, ji turi žmonių, kuriais naudojasi. Jei ji mano, kad esate jai vertingas, ji ras būdą, kaip jus pasisavinti“, – taip apie savo personažą kalbėjo Aisha Dee, vaidinusi B. Gibson draugę Chanel Macauliffe.

Belle Gibson, the Australian wellness influencer who conned the world into believing she cured cancer through clean living, is back in the spotlight. The fraudster is the subject of a new show on Netflix. @SallyBowrey7 #7NEWS pic.twitter.com/t4nAi7oRcL