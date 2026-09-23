Pradeda renovuoti vieną didžiausių bendrabučių Saulėtekyje: skirta apie 12,8 mln. eurų

Įgyvendinus Saulėtekio al. 19-1 esančio pastato energetinio ir funkcinio modernizavimo projektą, vienas didžiausių universiteto bendrabučių bus atnaujintas iš pagrindų – renovuota išorė ir atliktas vidaus patalpų remontas, perplanuotos erdvės, modernizuota ir įvairiems poreikiams pritaikyta infrastruktūra.
Planuojama, kad po renovacijos šiame bendrabutyje bus sudarytos bene geriausios gyvenimo sąlygos iš visų VILNIUS TECH bendrabučių. o pirmieji studentai čia galės apsigyventi 2028-aisiais. Taip bus užbaigtas svarbus Vilniaus mieste esančių VILNIUS TECH bendrabučių atnaujinimo etapas, kurio rezultatas – suremontuoti ir atnaujinti visų universiteto bendrabučių kambariai.
Anot VILNIUS TECH kanclerio doc. dr. Vaidoto Trinkūno, atnaujinant bendrabučius siekiama ne tik užtikrinti šiuolaikinius higienos, saugos ir gyvenimo kokybės reikalavimus atitinkančias sąlygas. Universitetas siekia, kad infrastruktūros atnaujinimas būtų neatsiejamas nuo studentų gerovės, energetinio efektyvumo, pastatų ilgaamžiškumo ir prieinamumo.
„Universiteto bendrabutis – kur kas daugiau nei vieta, kurioje studentai apsistoja studijų metais. Galbūt jis niekada neatstos namų, tačiau siekiame, kad tai taptų vieta, kurioje studentai saugiai ir patogiai pradeda savarankišką gyvenimą, susiranda draugų, kurie neretai išlieka visam gyvenimui, mokosi gyventi bendruomenėje ir iš universiteto išsineša ne tik diplomą, bet ir gerus prisiminimus apie čia praleistus metus“, – sako VILNIUS TECH kancleris doc. dr. Vaidotas Trinkūnas.
Laukia kardinalūs pokyčiai
Atlikus bendrabučio renovaciją, bus sutvarkyta ne tik išorė – pakeisti langai, apšiltintas fasadas, bet ir atnaujintos inžinerinės sistemos, įrengta mechaninio vėdinimo ir šildymo sistema visoms bendrabučio patalpoms ir kambariams bei pasiektas aukštesnis energetinis efektyvumas (B klasė). Ant renovuoto bendrabučio stogo planuojama įrengti fotovoltinę (saulės) elektrinę, kuri gamins dalį bendrabučiui reikalingos elektros energijos.
Vidaus patalpos bus suremontuotos ir pritaikytos studentų poreikiams: įrengtos poilsio, laisvalaikio ir bendrystės erdvės, individualaus mokymosi ir bendro darbo zonos, dviračių saugyklos, atnaujinti kambariai ir bendrojo naudojimo patalpos, atskiruose blokuose įrengtos virtuvėlės ir sanitariniai mazgai,
Viso pastato infrastruktūra pagal naujausius reikalavimus bus pritaikyta studentams, turintiems individualių poreikių – nuo įėjimų, liftų iki kambarių ir sanitarinių mazgų.
„Renovacija mums nėra tik sienų perdažymas ar naujų baldų įsigijimas. Siekiame sukurti jaukią ir funkcionalią gyvenimo aplinką, kurioje atsirastų erdvės poilsiui, savarankiškam ir grupiniam darbui, bendravimui bei studentų renginiams. Studentas turi turėti galimybę ne tik ramiai pabūti savo kambaryje, bet ir susitikti su draugais, kartu mokytis, gaminti maistą ar tiesiog būti bendruomenės dalimi.
VILNIUS TECH, kaip technologijų universitetui, svarbu, kad šiuolaikiniai sprendimai atsispindėtų ir bendrabučių infrastruktūroje – efektyviose vėdinimo ir šildymo sistemose, išmaniame apšvietimo bei energijos vartojimo valdyme, atsinaujinančios energijos panaudojime ir kituose sprendimuose, kurie didina gyvenimo komfortą bei mažina pastato poveikį aplinkai“, – teigia universiteto kancleris.
Galės apsigyventi 500 studentų
Šio bendrabučio išorės ir vidaus renovacija, priešingai nei ankstesniais atvejais, vyksta ne dalimis – iš karto remontuojami visi bendrabučio aukštai. Remonto metu bendrabutis yra laikinai uždarytas, o jo gyventojai gyvena alternatyviose apgyvendinimo vietose, skirtose individualiai įvertinus kiekvieną atvejį.
Po renovacijos bendrabutyje pasikeis gyvenamųjų vietų skaičius – jame galės gyventi daugiau kaip 500 studentų. Bendrabutyje bus atsisakyta triviečių kambarių – reaguojant į pastarųjų metų tendencijas ir siekiant užtikrinti maksimalų studentų komfortą, liks tik vienviečiai ir dviviečiai kambariai.
„Esame sulaukę daug teigiamų atsiliepimų iš studentų ir jų tėvų apie gyvenimo sąlygas bendrabučiuose. Džiaugiamės, kad studentai atliktus pokyčius bei bendrabučių kokybės ir nuomos kainos santykį vertina itin palankiai“, – priduria doc. dr. V. Trinkūnas.
Bendrabučio renovacijai – 12,8 mln. eurų
Bendrabučio Nr. 5 funkcinės ir energetinės renovacijos projektui numatoma skirti 12,8 mln. eurų. Jis finansuojamas Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto, skolintomis iš banko ILTE ir universiteto nuosavomis lėšomis.
Projekto įgyvendinimas bendrai finansuojamas Europos Sąjung - skirta 11 093 079 Eur - gyvenamosios paskirties pastato – studentų bendrabučio Nr. 5 atnaujinimui iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto įgyvendinimą bendrai finansuoja Europos Sąjunga – skirta 11093079 eurų gyvenamosios paskirties pastato-studentų bendrabučio Nr. 5 atnaujinimui iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Pastato renovaciją atlieka įmonė UAB „Infes“.
VILNIUS TECH į infrastruktūros atnaujinimą – studijų, mokslo, darbo ir gyvenimo aplinkos gerinimą – investuoja kiekvienais metais. 4 iš 7 universiteto bendrabučių šiuo metu yra visiškai renovuoti, 1 – suremontuotas, 1 renovuojamas, o likusio bendrabučio renovacijai ieškoma finansavimo šaltinių.
Ateityje numatyta atnaujinti ir VILNIUS TECH Lietuvos jūreivystės akademijos (LJA) bendrabutį Klaipėdoje.
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