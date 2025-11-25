 
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė nesidomėjo, iš kur gaus papildomų pinigų mokytojų algoms: „Tikrai nežinau“

2025-11-25 11:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 11:24

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderiui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, jog finansų ministras buvo nustebęs dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės pareiškimų apie rastus papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui, pastaroji tikina, jog įvyko nesusipratimas. Dėl šios sumos esą viskas jau yra sutarta. 

Raminta Popovienė (tv3.lt koliažas)

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderiui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, jog finansų ministras buvo nustebęs dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės pareiškimų apie rastus papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui, pastaroji tikina, jog įvyko nesusipratimas. Dėl šios sumos esą viskas jau yra sutarta. 

10

„Aš irgi esu nustebusi, kad finansų ministras nustebęs, bet, žinoma, tikrai derinome, kalbėjome. Pagrinde derinomės ne dėl finansų, bet dėl to, kad mes turime atliepti pedagogų profesinės šakos susitarimuose numatytą darbo užmokesčio pagrindimą. Vakar jau buvo su profesinėmis sąjungomis paskutinės derybos. Mums pavyko susiderėti ne tik dėl procentų (…), bet dar ir aptarėme daugelį kitų nuostatų“, – antradienį Seime sakė R. Popovienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien Vyriausybėje vyksta tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame jau yra pritarta šiam siūlymui. Ir rytoj Vyriausybėje bus biudžeto svarstymas (…). Galbūt kažkur įvyko nesusišnekėjimas dėl to, kad viskas labai greitai keičiasi, daug įvairiausių darbų, derinimų, tai man atrodo normalu“, – pridūrė ji, akcentuodama, jog tarpinstituciniame pasitarime dalyvavo ir Finansų ministerijos atstovai. 

Iš kur bus gautos papildomos lėšos, nesidomėjo

Tiesa, ministrė sako nesidomėjusi, iš kur bus gautos pedagogų algų kėlimui reikalingos papildomos lėšos. 

, – kalbėjo ŠMSM vadovė. 

„Mano pagrindinis tikslas yra atliepti švietimo, pedagogų bendruomenės lūkesčius ir tai, kas (…) yra sutarta profesinių sąjungų atstovų kolektyvinėse šakos sutartyse. Tai apkalbėjome ir su premjere. Aš manau, kad Finansų ministerija ras lėšas“, – akcentavo ji. 

 Kaip skelbta, praėjusį penktadienį ŠMSM pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui. Numatyta, jog ministerijos ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant  0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

stebuklingas Lietuvos biudžetas
stebuklingas Lietuvos biudžetas
2025-11-25 11:32
tai "dingsta" 700 mln, tai, žiūrėk, "randa" visą 100 mln.
Atsakyti
