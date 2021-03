Pokyčiai Vilniuje: grąžinamas COVID-19 skyrius, plečiamos vakcinavimo apimtys

Nors situacija įtempta, tačiau nekeičia Vilniaus siekio atverti daugiau mokyklų kontaktiniam ugdymui, nes per mėnesį sukaupta patirtis parodė, kaip tai sėkmingai padaryti, nesukeliant pavojaus mokiniams ir užkardant galimus židinius, rašoma Vilniaus miesto savivaldybės pranešime spaudai.

Mokyklų testavimas kaupiniais veikia

Nuo vasario 22 d., kai Lietuvoje buvo atverta pirmoji mokykla kontaktiniam ugdymui, per mėnesį tokiu būdu Vilniuje atidarytos dvi dešimtys mokyklų. Artimiausiu metu kontaktiniu būdu dirbančių mokyklų skaičius tik augs.

Mokyklos atveriamos taikant testavimą kaupinių būdu – prieš mokyklos atidarymą testuojami mokinių ir mokyklos darbuotojų šeimų ūkiai, o po 4-7 dienų, praleistų besimokant kontaktiniu būdu, testas kartojamas, bet tada testuojami tik mokiniai ir mokyklos darbuotojai.

Per mėnesį mokyklose atliekama per 20 000 testų, ištiriama per 5000 kaupinių, o per visą laikotarpį nustatyta vos keliasdešimt teigiamų COVID-19 atvejų ir sėkmingai užkirstas kelias židiniams susidaryti.

Skiepijama daugiau gyventojų grupių

Prie įsibėgėjusios pedagogų vakcinacijos prisijungs ir abiturientai bei gyventojai, sergantys lėtinėmis ligomis, kurie bus kviečiami skiepytis daugiausia „AstraZeneca“ vakcina. Yra sudaromi šių asmenų grupių sąrašai, vakcinacijai juos kvies poliklinikų darbuotojai.

Rengiamasi didinti gydymo vietų skaičių

Nors testavimas bei vakcinacija įgijo pagreitį, situaciją sunkina nauji ligos atvejai bei COVID-19 atmainų plitimas. Šiandien Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnio g. 124 yra likusios tik 5 iš 191 COVID-19 sergantiems pacientams skirtų vietų, planuojama, kad nuo šio penktadienio COVID-19 pacientams vėl bus atiduodamas ligoninės padalinys Antakalnio g. 57.

Testuojama daugiau

Vilnius nemažina tempo ir toliau testuoja kontaktinį darbą dirbančius gyventojus. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos tvarką, dirbantieji kontaktinį darbą privalo atlikti antigenų testą prieš grįždami į darbą. Šią savaitę yra likę beveik 800 vietų antigenų testams atlikti, tačiau artimiausiomis dienomis jų nebėra.

Prieš grįždami į kontaktinį darbą antigenų testą privalo atlikti: kultūros ir meno, fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto, viešojo maitinimo paslaugų teikimo, mažmeninės prekybos, laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimų kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų, grožio paslaugų ir apgyvendinimo sričių darbuotojai.

Visi jie registruojasi Karštojoje linijoje telefonu 1808 arba elektroniniu būdu, pildydami https://selfreg.myhybridlab.com.

Padidėjusios testavimo apimtys padeda ne tik valdyti koronaviruso situaciją, bet ir po truputį atverti paslaugas teikiančias įstaigas bei mokyklas.