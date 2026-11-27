Kaip portalui nurodė Generalinė prokuratūra, Seimo narys lapkričio 17 d. grąžino savivaldybei 2431 eurą.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į 2019–2023 m. kadencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės narius, reikalaudamas grąžinti nepagrįstai gautas išmokas į savivaldybės biudžetą.
To nepadarius, prokuratūra kreiptųsi į teismą su civiliniais ieškiniais dėl nepagrįsto praturtėjimo.Portalui pats A. Radvila sakė, kad prokurorai nurodė, jog jis, būdamas tarybos nariu, degalams išleido daugiau, nei to reikėjo tarybos nario veiklai.
Socialdemokratas teigė su tuo nesutinkantis, bet tikino, kad nematė prasmės ginčytis, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybei grąžino prokurorų nurodytą sumą.
A. Radvilos teigimu, pagal gautą prokuroro raštą, dėl vadinamųjų „čekučių“ jam neturėtų grėsti baudžiamoji atsakomybė. Tačiau politikas sako, kad net ir grąžinęs pinigus savivaldybei nesijaučia visiškai ramus.
Jis priminė liberalo Andriaus Bagdono situaciją, kai politikui, nors jis buvo sudaręs taikos sutartį ir grąžinęs savivaldybei didesnę pinigų sumą, nei figūravusi tyrime, vėliau buvo iškelta ir baudžiamoji byla.
Šį trečiadienį Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad A. Bagdonas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje, nors Neringos savivaldybei padaryta žala sumažinta pašalinus vieną kelių dešimčių eurų vertės kvitą už kurą.
A. Radvila į socialdemokratų partiją įstojo 2015 m., tais pačiais metais buvo išrinktas į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybą.
Nuo tada A. Radvila du kartus – 2019 m. ir 2023 m. – buvo perrinktas, pastaraisiais metais vedė socialdemokratų sąrašą į tarybą, taip pat kandidatavo ir į Kaišiadorių rajono merus.
Prieš karjerą Seime, 2023–2024 m. politikas buvo Kaišiadorių vicemeru.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.