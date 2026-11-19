Šią taikos sutartį byloje dėl nepagrįsto praturtėjimo lapkričio 6 dieną patvirtino Marijampolės apylinkės teismas.
„Yra teismo patvirtinta taikos sutartis“, – Eltai ketvirtadienį sakė A. Visockiui atstovaujantis advokatas Giedrius Danėlius.
Spalio pabaigoje prokuratūra paskelbė, kad „čekiukų“ baudžiamojoje byloje pirmosios instancijos teismo nuteistam buvusiam Marijampolės vicemerui A. Visockiui iškelta ir civilinė „čekiukų“ byla. Joje iš politiko siekia priteisti per 10,8 tūkst. eurų.
Vėliau prokuratūra ir eksvicemeras taikiai susitarė dėl žalos atlyginimo.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją A. Visockiui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 16 250 eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla.
Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su transporto išlaidomis, kanceliarinių prekių įsigijimu, automobilio remontu ir detalių pirkimu, draudimu. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalų įsigijimas apmokėtas kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis, kuras piltas dideliais kiekiais po kelis kartus per dieną.
Audito metu A. Visockis, susipažinęs su tyrimo medžiaga, savanoriškai į Marijampolės savivaldybės biudžetą grąžino 5 181 eurą už išlaidas kurui, apmokėtas kitomis kortelėmis, automobilio detalių įsigijimą ir už gautas transporto remonto paslaugas.
Buvo paskelbtas nuosprendis ir baudžiamojoje „čekiukų“ byloje
Tuomečiam Marijampolės vicemerui A. Visockiui buvo paskelbtas nuosprendis baudžiamojoje „čekiukų“ byloje.
Kauno apygardos teismas pernai gruodį A. Visockį nuteisė baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą bei pritaikė baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą trejus metus būti išrinktam, paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Marijampolės vicemeras A. Visockis pripažintas kaltu apgaule galėjęs užvaldyti 3,4 tūkst. eurų savivaldybės administracijos lėšų, jis pripažintas kaltu dėl visų pareikštų kaltinimų – sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.
Teisėsaugos atlikto tyrimo duomenimis, vicemeras į ataskaitas įtraukė daugiau nei 20 kitų asmenų banko kortelėmis atliktus atsiskaitymus už kurą, nors realiai tokių išlaidų nepatyrė.
Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes politikas jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.
Ketvirtadienį šis teismas turėjo skelbti verdiktą dėl nuteistojo skundo, tačiau jis nebuvo paskelbtas – teisėjas Evaldas Gražys paskelbė, kad šioje byloje atnaujinamas įrodymų tyrimas.
„Pirmadienį gautas advokato G. Danėliaus prašymas dėl atnaujinimo, pateikta taikos sutartis, kad tie klausimai buvo sprendžiami civiline tvarka. Jis mano, kad už tokius veiksmus turėtų kilti civilinė atsakomybė, nes prokuratūra dėl to paties kreipėsi ir civiline tvarka, sudaryta taikos sutartis“, – sakė teisėjas E. Gražys.
Jis sakė, kad gauti dokumentai bus priimti ir įvertinti, todėl bylos nagrinėjimas bus atnaujintas, šalims bus suteikta teisė pasisakyti.
A. Visockis šiuo metu dirba laikinojo Marijampolės mero Valdo Tumelio patarėju. Liepą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui tuomečio mero Povilo Isodos „čekiukų“ byloje, P. Isoda neteko pareigų, kartu su juo trauktis turėjo ir vicemerai, tarp jų ir A. Visockis.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo jų veiklai skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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