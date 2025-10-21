Po lietuvės nužudymo Anglijoje prabilo šeimai artimas žmogus: „Norėjo skirtis, bet, deja, nespėjo“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Britų spaudoje plačiai nuskambėjus žmogžudystei, internete galimas nelaimės versijas ėmė kelti nužudytąją pažinoję asmenys – šeimos idilę esą galėjo gaubti psichologinis vyro smurtas.
Žmogžudystės atgarsiai palietė daugelį emigrantų iš Lietuvos
Dėl žmonos nužudymo namuose Londone sulaikytas vyras – skelbia naujienų portalas BBC. 40-metę lietuvę, 3 vaikų mamą, šeštadienio naktį Hončerče, Rytų Londone, mirtinai subadė 43-ejų metų vyras.
„Tikrai sukrėtė būtent lietuvius Jungtinėje Karalystėje ta žinia, nes daug portalų, žiniasklaidos kanalų pradėjo viešinti tą žinią. Tikrai labai liūdną, tragišką žinią, nes yra ir mažamečiai vaikai, ir, būtent, kad šeimoje tai nutiko, ir suimtas įtariamasis taip pat šeimos narys“, – TV3 Žinioms teigė lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė Alvija Černiauskaitė.
Į įvykio vietą 1 valandą nakties atvykę pareigūnai moterį rado su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis. Moters gyvybės išgelbėti nepavyko – medikai konstatavo lietuvės mirtį namuose.
„Pati moteris tikrai dalyvavo ir paslaugų sektoriuje. Ne kartą yra padėjusi renginiams ir su dekoracijoms, ir su įvairiais desertais. Tai tikrai turi ir artimesnį kontaktą kai kurie žmonės, tai palietė labai giliai“, – apie vietinių lietuvių nuotaikas pasakojo A. Černiauskaitė.
Daugelis matė tik šeimos idilę
Nuotraukose vyras meiliai apsikabinęs žmoną, pora keliauja, švenčia su draugais. Po nužudymo pasipylė internautų, pažinojusių nužudytąją, komentarai ir įvairios versijos, kas galėjo nulemti tragišką moters baigtį. „TV3 Žinios“ susisiekė su į kamerą nepanorusiais kalbėti, bet taipogi pažinojusiais nužudytąją lietuvę asmenimis.
„Agnė buvo labai geras ir nuoširdus žmogus ir tokios baigties nenusipelnė. Iš kalbų supratau, kad vyras buvo psichologinis smurtautojas, norėjo skirtis, bet, deja, nespėjo“, – po nužudymo socialiniuose tinkluose komentavo šeimai artimas žmogus.
„Jie buvo nuostabi šeima. Vyras ją labai mylėjo. Taikstėsi su daug kuo. Deja, daug visko nutikę, tiesiog vieną valandą visko buvo per daug ir aptemo protas žmogaus. Niekas nepatikėtų, kad jis galėtų taip, tik ne jis...“, – internete komentavo kitas anonimas.
Gyveno pasiturinčiai
Nužudytosios vyras, TV3 šaltinių duomenimis, turėjo savo elektros instaliavimo darbų kompaniją. Praėjus kelioms valandoms po įvykio vyras, anot komentatorių, taipogi buvo nuvežtas į ligoninę.
„Vyras dirba priimamajame. Jį kaip tik atvežė policija vos po kelių valandų po įvykio į ligoninę, nes galvą į sieną skaldė. Tai sakė tvarkingas sėdėjo, matėsi, daug mąstė, bet labai ramus. Rūbai švarūs. Sakė visi pakraupę ten buvo“, – rašė kitas lietuvis komentatorius.
O be abiejų tėvų likę nepilnamečiai greičiausiai yra paimti į valstybės socialinio skyriaus laikinąją globą, jiems teikiama psichologinė pagalba. Jei kaltinimai vaikų tėvui pasitvirtintų, berniukų globa tektų jų seseriai.
„Pirmoje eilėje būtų sesuo, jeigu tenai būtų neįmanoma kažko, ieškotų netgi ir giminių Lietuvoje, nes mes turėję ne vieną situaciją, kaip ir pati bendruomenė, padėjo rasti Lietuvoje žmones ir tarpininkavo tarp institucijų“, – teigė Lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje pirmininkė.
40-metės lietuvės nužudymu įtariamas vyras buvo atvesdintas į vietos teismą, vyras yra sulaikytas.
